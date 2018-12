Pas op met het te vroeg afsteken van vuurwerk, zo wordt digitaal op je gejaagd

Het idee is simpel. Meerdere richtmicrofoons ‘luisteren’ constant naar mogelijke explosies. Als minimaal twee microfoons een knal waarnemen, rekent een slim algoritme met behulp van het geluid precies uit waar die knal was.

App

De informatie wordt razendsnel naar een speciale app gestuurd, die agenten en BOA’s op hun telefoon hebben geïnstalleerd. “Binnen tien seconden weten ze op enkele meters nauwkeurig waar vuurwerk wordt afgestoken en hoe hard de knal was”, vertelt George Boersma van Munisense, één van de bedrijven achter de techniek. Zij kunnen de knallen volgen op een kaart en de daders aanspreken.

Het moet gemeenten helpen om hun handhavers sneller en beter in te kunnen zetten. Ook geeft het ze een beter beeld welke wijken voor de meeste problemen zorgen.

Resultaten

In de wijk Hoge Vught hangen rond de jaarwisseling zeven van die richtmicrofoons. In heel Nederland experimenteren elf gemeenten de afgelopen jaren met het 'knal detectie systeem'. Breda is de eerste Brabantse gemeente de meedoet aan de proef.

Vorig jaar ging het experiment van start in Breda. Het systeem heeft toen 1400 knallen gemeten. “Uiteindelijk heeft dit geleid tot het aanspreken van meerdere personen en een verwijzing van een vijf personen naar Halt”, schreef burgemeester Depla eerder in een evaluatiebrief. Volgend jaar eindigt de Bredase proef.

Volgens mede-ontwikkelaar KPN zijn de mogelijkheden eindeloos. “Het kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld verkeershinder of geluidsoverlast bij evenementen te monitoren.”

Het nieuwe wapen tegen vuurwerk. (foto: KPN)