Opnieuw autobrand in Veen, honderden mensen kijken toe De autobranden trokken veel bekijks (foto: Jurgen Versteeg)

VEEN - Twee auto's zijn vrijdagavond in brand gezet op de kruising Witboomstraat/Van der Loostraat in Veen. Het is al de zoveelste autobrand in korte tijd. De brand trok veel bekijks.

Geschreven door Michelle Peters

Volgens een omstander stonden er zo'n tweehonderd mensen te kijken op de kruising. Het is in de aanloop naar oudjaarsnacht al zeker twintig jaar onrustig in Veen. Tijdens kerstnacht werd er ook een auto in brand gestoken. Toen de brandweer deze probeerde te blussen, werd ze gehinderd met vuurwerk. LEES OOK: Daar gaan we weer... eerste autobrand in Veen van dit najaar is een feit Eind 2017 waren er in het dorp acht autobranden. Ook een caravan ging toen in vlammen op en hulpdiensten werden belaagd. "De correctie van binnenuit wordt in Veen niet of onvoldoende opgepakt", stelde de burgemeester toen vast. "Dat stelt mij teleur." In de omgeving hangen meerdere bewakingscamera’s waarvan de beelden zullen worden bekeken om de daders op te sporen.