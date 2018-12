Bij Patricia in de straat zorgde vuurwerk voor drie gewonden: 'Ik hoop dat het nu rustig blijft'

ETTEN-LEUR - De Vinkenbroek in Etten-Leur is dit jaar geen vuurwerkvrije zone. "Dat vind ik ook niet nodig", zegt Patricia Versendaal. "Maar ik hoop wel dat iedereen in de buurt rekening met elkaar houdt en dat het een rustige avond wordt." In de parkeerhaven voor haar huis ontplofte vorig jaar zwaar vuurwerk. Gevolg: drie gewonden en zeker vijf huizen beschadigd.

Ze heeft het nog niet gezegd of op deze zaterdagmiddag knettert vanuit een straatje ergens achter haar tuin een ratellint. En er volgen een paar kleine knallen. Ze kan er nu wel tegen. En terugblikkend is het allerbelangrijkste dat haar zoontje van nu ruim een jaar er niets van heeft geleden. Het kind was een paar weken oud toen de glasscherven langs zijn bedje vlogen die nacht. Hij zit nu tevreden op haar arm.

"Het leek ineens wel de Gaza", zou een buurman een dag later vertellen over de explosies. Bij Patricia en haar man Roger Buurstee zijn alle kapotte ramen nog diezelfde nacht dichtgetimmerd. De voordeur was zo hard opengeslagen dat de klink aan de binnenkant vastzat in de toiletdeur in de gang. Er zaten scheuren in plafond en muren. Het huis was onbewoonbaar en het gezin woonde twee weken bij de ouders van Patricia. Uiteindelijk heeft het tien maanden geduurd voordat alle schade aan hun huis hersteld was.

Raamkozijn moest vervangen worden

"Grootste schadepost was het raam aan de voorkant op de tweede etage. Dat was dusdanig ontzet door de enorme luchtdruk van de explosies dat het kozijn verschoven was en dus in zijn geheel vervangen moest worden", zegt Roger. Veel kosten zijn door de verzekering gedekt, maar niet alles. "Gezien al die scheuren hebben we voor de zekerheid een bouwkundig onderzoek laten doen. Dat heeft de verzekering niet betaald, maar hebben we wel doorgegeven aan het Openbaar Ministerie."

Het OM had deze zomer daarom gevraagd. Via een brief kregen de bewoners te horen dat de zaak door de politie overgedragen was aan justitie. Sindsdien hebben Patricia en Roger niets meer gehoord dus ze gaan er van uit dat er nog niemand ter verantwoording is geroepen voor de bizarre explosies.

'Het was zo niet bedoeld'|

Een brief kwam er ook van de buren die in die bewuste nacht twee olietonnen met open vuur op straat hadden gezet en veel zwaar vuurwerk afstaken. Met die tonnen is het uiteindelijk mis gegaan. "Ik heb geen contact met ze gehad. Wel hebben alle bewoners een brief gekregen", vertelt een overbuurvrouw. "Maar dat was een standaardbrief met daarin de opmerking dat ze het allemaal niet zo bedoeld hadden."

Ondertussen is bij Roger en Patricia nieuwjaarsnacht echt onderwerp van discussie. "Blijven we thuis of niet, was de vraag", zegt Roger. "We blijven. Dat wil ik graag. Het zou onze eerste nieuwjaarsnacht in ons nieuwe huis zijn." Het koppel schrikt nog steeds van harde knallen, maar niet meer zo erg als in het begin. Een gesprek met Slachtofferhulp heeft wel geholpen. "Ze voorspelden dat het zou slijten en dat is ook wel zo", zegt Roger.

De buren vieren oudjaar niet thuis

Vrijdag stond de politie aan de deur. "Dat vind ik heel netjes. De agenten vertelden dat ze extra zouden surveilleren in de nieuwjaarsnacht. En ze hebben onze buren gevraagd wat hun plannen waren dit jaar. Ze zijn niet thuis met de jaarwisseling, zo heb ik begrepen", zegt Patricia. Ze kijkt er een beetje opgelucht bij.