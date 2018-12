Dat is acht.... weer auto's in brand gestoken in Veen

VEEN - Twee auto’s zijn zaterdagavond in vlammen opgegaan op de kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat in Veen. Op precies dezelfde plek was het een avond eerder ook al raak. Veel mensen kijken naar de brandende auto’s.

Het is in de periode rond oud en nieuw al zeker twintig jaar onrustig in Veen. Voertuigen moeten het ontgelden en worden in brand gezet. De eerste autobrand was begin deze maand weer een feit.



De teller kwam vorig jaar op acht autobranden uit en één caravan die in vlammen opging. Dit jaar zijn er ook al zeker acht auto’s en één caravan in brand gestoken.