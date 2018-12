Weer autobranden in Veen, bestuurder rijdt bewust tegen brandende auto aan [FILMPJE]

Bizarre beelden

Op videosite Dumpert staat een filmpje waarop te zien is hoe een van de auto's tegen een al brandende auto aan rijdt en zelf ook vlam vat. De bestuurder stapt snel uit en laat de auto uitbranden.

Veel mensen kijken naar de brandende auto’s.





Beeld uit het filmpje op Dumpert.





Al zeker twintig keer

Het is in de periode rond oud en nieuw al zeker twintig jaar onrustig in Veen. Voertuigen moeten het ontgelden en worden in brand gezet. De eerste autobrand was begin deze maand weer een feit.

Vorig jaar plaatste de gemeente betonblokken op de bewuste plek, om autobranden te voorkomen.

De teller kwam vorig jaar op acht autobranden uit en één caravan die in vlammen opging. Dit jaar zijn er ook al zeker acht auto’s en één caravan in brand gestoken.