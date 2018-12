Deel dit artikel:













Hoe herken je illegaal vuurwerk? Hoeveel straf krijg je als je één Cobra hebt? [VRAAG & ANTWOORD] Door de politie gevonden Cobra's. (Archieffoto)

EINDHOVEN - Voor de echte liefhebbers is het aftellen al begonnen, nog even en dan schieten we met zijn allen weer kilo's vuurwerk de lucht in. Tussen al die pijlen en knallers zit ieder jaar ook het nodige illegale waar. Maar hoe herken je dat, en wat zijn de risico's die je loopt als je het koopt? We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje.

Geschreven door Wim Heesterbeek

- Is vuurwerk uit België altijd illegaal?

Nee. Belgisch vuurwerk kan gewoon voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Dan zit er een Nederlandse gebruiksaanwijzing bij, een CE keurmerk en de aanduiding F1, F2 en soms F3 staat er duidelijk op. Even checken dus! - Op welke plekken wordt illegaal vuurwerk vooral verhandeld?

Bij particuliere handelaren die klanten trekken via sociale media, of buitenlandse websites. Je moet ook alert zijn op mensen die bestellijsten uitdelen op het schoolplein of op het werk. - Is vuurwerk dat thuis verkocht wordt altijd illegaal?

Ja, vuurwerk vanuit huis verkopen mag nooit. Ook als het legaal vuurwerk is dat doorverkocht wordt. LEES OOK: 500 kilo zwaar vuurwerk gevonden na anonieme tip, drie mannen gearresteerd - Wie bepaalt eigenlijk wanneer vuurwerk illegaal is? Gaat de politie daar over?

Al het vuurwerk moet voldoen aan de wet 'Regeling aanwijzing consumenten en theater vuurwerk', oftewel de RACT. Hier lees je alles er over: https://wetten.overheid.nl/BWBR0027932/2018-11-16 - Wat voor straf staat er op het in bezit hebben van illegaal vuurwerk?

Voor het bezit van één enkele Cobra kan je al een flinke taakstraf krijgen. Het is een misdrijf, dus je krijgt ook een strafblad. Zie de richtlijn hier: https://www.om.nl/@96127/richtlijn-2f/ - Wat voor straf staat er op het verkopen van illegaal vuurwerk?

Dan gaat het al snel om een eis van 2 maanden gevangenisstraf, en als je ook aan een minderjarige hebt verkocht wel 3 maanden. De laatste weken is er 48.000 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag genomen in Nederland. Dat is ruim 19.000 kg meer dan vorig jaar om deze tijd.