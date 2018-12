Wonen tussen de autobranden in Veen: 'Toen ik hier net woonde was ik bang, nu niet meer'

Ook zondagavond is er weer een auto uitgebrand (foto: Erik Haverhals).

VEEN - “Ik hoor veel knallen, kijk naar buiten en zie een rode gloed. Dan denk ik: ja hoor, het is weer zover.” Ze woont pas een paar jaar in Veen en begint zo langzamerhand al te wennen aan de ‘autobrandentraditie’ van het dorp. Bang is ze ook niet meer, maar de inwoonster wil wel anoniem haar verhaal doen aan Omroep Brabant, ‘want je weet maar nooit’.

Het is voor de derde avond op rij raak in Veen. Een (sloop)auto gaat zondag in vlammen op. Ook op precies dezelfde plek: de kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat. De inwoonster woont er zo’n honderd meter vandaan.

“Het is toch te idioot voor woorden dat er geen actie op wordt ondernomen en dat ze er gewoon mee wegkomen? Er is gisteren zelfs een filmpje gemaakt, dus er staat iemand op beeld”, vertelt de vrouw. Ze heeft het idee dat de politie zelfs niet eens meer komt.

Geen mededelingen

De politie is om een reactie gevraagd, maar liet weten geen mededelingen meer te doen over Veen.

“De burgemeester legt het bij de inwoners zelf neer. Dat wij elkaar er op moeten aanspreken. Dat kan hij wel vinden, maar er gebeurt niet voldoende om het de kop in te drukken. Er wordt een hoop ophef gemaakt, maar niet ingegrepen”, zegt de vrouw. “Als er iets in bijvoorbeeld Eindhoven gebeurt, komen ze echt wel. Terwijl ze daar soms minder flikken dan hier.”

Dat mensen elkaar er op gaan aanspreken, ziet ze niet snel gebeuren. “Ze zijn het gewend hier. Ik merk het ook aan mezelf. Toen ik hier net woonde, was ik bang. Maar nu niet meer. Nu denk ik ook: ja, het zal wel”. Ook zij voelt zich niet geroepen om de brandstichters of de mensen die eromheen staan ermee te confronteren. “Ik ga er echt niet op af, hoor.”

'Niet persoonlijk'

“Ze gebruiken altijd autowrakken en sloopauto’s, dus het is niet persoonlijk. Maar de auto van de burgemeester (Frans Buijserd, red.) is wel een keer in brand gestoken, dus je weet maar nooit.”