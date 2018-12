Het is weer vaak raak in Veen, maar er is nog niemand aangehouden voor de autobranden

Het in brand steken van sloopauto's gebeurt in Veen regelmatig aan het eind van het jaar. Het is een soort traditie. Tot afschuw van burgemeester Fons Naterop. Vorig jaar plaatste de gemeente betonblokken op de kruising waar veel wrakken in vlammen opgaan, om nieuwe autobranden te voorkomen. Maar dit lukte niet: acht auto's brandden toen uit, een caravan ging in vlammen op en hulpdiensten werden belaagd.

'Dit stelt mij teleur'

Naterop, die 1 januari stopt als burgemeester van Aalburg, omdat die gemeente dan overgaat in de nieuwe gemeente Altena, liet begin dit jaar weten teleurgesteld te zijn in de inwoners van Veen. Hij wees tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op de ongeregeldheden die er ook eind 2017 weer waren in het dorp en vindt dat er onvoldoende sociale controle is.

"De correctie van binnenuit wordt in Veen niet of onvoldoende opgepakt", stelde de burgemeester toen vast. "Dat stelt mij teleur."

Frans Buijserd

De voorganger van Naterop, Frans Buijserd, stond bekend om zijn harde aanpak van de nieuwjaarsrellen in Veen. Hij liet onder meer bewakingscamera's installeren en sloot een groot deel van het dorp tijdens de jaarwisseling af voor alle verkeer. Waarschijnlijk was deze harde aanpak aanleiding voor de stokers om als vergelding auto's van hem in brand te steken.

Toen hij overstapte naar de gemeente Nieuwkoop werd ook daar een auto op een rotonde in brand gestoken.

Overzicht

Dit jaar zijn er al negen auto's en een caravan in vlammen opgegaan in Veen. Een overzicht:

1 december

Zaterdagnacht 1 december vond de eerste autobrand van dit najaar plaats, op de Grotestraat in Veen. Deze auto was geparkeerd voor een café waar eind december 2013 honderd jongeren werden aangehouden na ongeregeldheden.

6 december

Donderdagnacht 6 december brandde rond kwart voor een auto uit op de beruchte kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat. Bij de brand stond een groep van zo'n 25 mensen te kijken.

20 december

Op diezelfde kruising ging donderdagnacht 20 december een caravan in vlammen op en raakten twee auto's zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen was een groep van zo’n vijftig man bij de brand aanwezig. Toen de caravan in brand stond, werd er zwaar vuurwerk in het vuur gegooid.

24 december

Tijdens de kerstnacht stonden zo'n honderd mensen te kijken hoe weer een sloopauto in vlammen op ging. In Veen Een aantal van hen hinderde de brandweer door vuurwerk in de auto te gooien terwijl de brandweerlieden het vuur probeerden te blussen.

28 december

Veel bekijks trokken ook de twee auto's die vrijdagavond 28 december in brand werden gestoken op de kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat in Veen. Volgens een omstander stonden er toen zo'n tweehonderd mensen naar de vlammen te kijken.

29 december

Zaterdagavond 29 december brandden ook twee auto’s uit op de kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat. Op videosite Dumpert staat een filmpje waarop te zien is hoe een van de auto's tegen de al brandende auto aan rijdt en zo zelf ook vlam vat. De bestuurder stapte snel uit en liet de auto uitbranden.

Beeld uit het filmpje op Dumpert.