'Volwassen' Michael Smith lastige tegenstander voor Michael van Gerwen: 'In potentie wereldkampioen'

LONDEN - Michael van Gerwen heeft in de jacht op zijn derde wereldtitel nog één horde te nemen: Michael Smith. Mighty Mike staat dinsdagavond tegenover de nummer tien van de wereld, een speler die zich de laatste maanden goed ontwikkelt heeft.

De geschiedenis spreekt in het voordeel van Van Gerwen. Op een WK stonden de twee Michaels nog niet eerder tegenover elkaar. Twee keer speelden ze een onderling duel op een Major-toernooi, twee keer stapte Van Gerwen als winnaar van het podium. In de 29 andere ontmoetingen won Smith er slechts 6.

In 2011 stonden ze voor het eerst in een finale tegenover elkaar, in de PDC Development Tour Engeland. Van Gerwen met 4-1 van Smith. Daarna volgden nog acht finales, twee daarvan werden gewonnen door Smith. In september 2014 was de Engelsman met 5-6 te sterk in de finale van de PDC European Darts Trophy. Een jaar later won Smith weer van Mighty Mike in de finale van de PDC European Darts Trophy, dit keer met 2-6.

De laatste finale waarin Smith en Van Gerwen tegenover elkaar stonden was in de Premier League van 2018. Van Gerwen was daar veel te sterk voor Bully Boy: 11-4.

'Volwassen en mentaal sterk'

"Hij is in potentie een wereldkampioen", zegt Omroep Brabant-dartsverslaggever Joost van Erp over Smith. "Hij gooit zo makkelijk en zo goed. Die jongen heeft zo ongelooflijk veel talent en hij heeft dit WK ook echt goed staan te gooien. Hij gooide vaak meer dan 100 gemiddeld. Enige kanttekening is dat hij nog niet tegen een echte topper stond. Hoe gaat hij daar mee om?"

"Ik zie een andere Smith dan in de afgelopen maanden", geeft dartsverslaggever Arjan van der Giessen aan. "Hij is volwassener aan het gooien. Gaat niet bij de pakken neer zitten als hij een paar pijlen op een dubbel mist. Eerst had dat veel invloed op zijn spel in het verloop van de wedstrijd, bleef hij in die slechte gedachte zitten. Nu heeft hij al meermaals laten zien dat hij mentaal sterk is en na een tegenslag kei hard terug kan komen."

Bruiloft

"Ik wil dat mijn verloofde de eerste vrouw in de wereld wordt die aan het altaar staat met de trofee van het WK darts", zei Smith eerder. Op 5 januari gaat de darter trouwen, hij zou het prachtig vinden als hij kort voor het jawoord hoort: 'Neem jij, Michael Smith, wereldkampioen darts, Dagmara Malczewska tot je wettelijke echtgenote?' Het is voor Smith dus ook de vraag met wat voor gevoel hij op zijn eigen bruiloft staat, euforisch na de winst of teleurgesteld na het verlies tegen Mighty Mike.

