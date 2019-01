WK darts: blijft de eregalerij in Ally Pally hetzelfde of komt er een extra foto bij?

Eregalerij

Foto's met vrolijk lachende wereldkampioenen, ze vormen de eregalerij in Ally Pally. Michael van Gerwen is al te zien. Blijft de muur hetzelfde of komt er na de WK-finale met Michael Smith een nieuwe foto bij?









'Finale win ik met 7-3'

Van Gerwen had het al aangegeven, hij zou Anderson gaan slachten. "Ik ben geen leugenaar, toch?" De nummer één van de wereld zei het met een glimlach. Na zo'n goede voorspelling kon Joost niet anders dan te vragen naar de uitslag van de finale. "7-3. Ik kom weer 4-0 voor. 4-1, 5-1, 5-2. En dan 6-2, 6-3." Daarna wint Van Gerwen de wedstrijd. Maar of je daar ook je geld op in moet zetten? "Nee. Weet je wat het is. Daar hoop je natuurlijk op. Ik moet hem heel veel pijn gaan doen. Ook in het begin. Hem het gevoel geven dat er niets te halen is. Maar dat is een zorg voor dinsdag."

De zorg voor dinsdag is er wel. Want de druk is hoog. Dat was al zo voor de halve finale tegen Gary Anderson. In de finale zal het niet anders zijn. Van Gerwen wil zijn derde WK-titel pakken en dat roept hij zelf ook al lange tijd. Hij wil, hij moet. "Ik had het WK misschien al een of twee keer vaker moeten winnen."





Van Gerwen slacht Anderson

‘Ik ga hem slachten’, zei Michael van Gerwen een dag voor de halve finale over Gary Anderson. De topfavoriet voor de eindzege op het WK hield woord. Hij gaf de Schot zondagavond geen enkele kans, een slachtpartij werd het: 6-1. Anderson deelde nog wel de eerste tik uit, hij begon de wedstrijd met een break via een 127-finish. Daarna was het woord echter aan Van Gerwen, die geen enkele twijfel liet bestaan over zijn bedoelingen. Even knipperen met je ogen en hij had alweer een leg te pakken. Bij een 5-0 voorsprong in sets wist Anderson zichzelf op het scorebord te zetten, maar meer dan de eer redden was het niet.

Drie eerdere ontmoetingen

Van Gerwen en Anderson hebben in het verleden al heel veel wedstrijden tegen elkaar gespeeld. Drie keer eerder stonden ze tegenover elkaar op het WK. Twee keer stapte MvG als winnaar van het podium, eenmaal was Anderson de sterkste. Opmerkelijk genoeg: als er een wedstrijd tussen Van Gerwen en Anderson is op een WK, wint de winnaar van dat duel tot nu toe ook iedere keer de titel.

Verwachtingen

Er zijn altijd veel Nederlandse - en zeker ook Brabantse - fans in Londen bij het WK darts. Niet alle fans zijn voor de halve finale even zeker van een overwinning van Michael van Gerwen. Dat blijkt uit een peiling. Bij de bookmakers was Mighty Mike wel favoriet.





Derde vlog: Joost mag het darten

Wie haalt de finale?

De spanning stijgt in Ally Pally. Nog een paar uur en dan gaat de strijd tussen de kemphanen van start: Michael van Gerwen vs. Gary Anderson. Wie haalt de WK-finale?





'Ik ga hem slachten'

Van Gerwen kijkt uit naar de clash met Anderson. Een wedstrijd tussen twee kemphanen, zoals Mighty Mike zelf zegt. Of er bij Van Gerwen enige twijfel is over de winnaar van die wedstrijd? Nee, helemaal niet. "Ik ga hem slachten", zei hij zaterdagavond.

De voorbereiding van Van Gerwen op de wedstrijd tegen Anderson is die van de gemiddelde Nederlander die een avondje thuis blijft. "Ik ga nu lekker slapen. Eerst een filmpje kijken, dan mijn mandje opzoeken en zorgen dat ik er klaar voor ben."

Zege voor Van Gerwen

Redelijk makkelijk heeft Michael van Gerwen de halve finale van het WK darts bereikt. De darter uit Vlijmen was in de kwartfinale veel te sterk voor Ryan Joyce. Al heel snel stond MvG op een 2-0 voorsprong in sets. Hij gaf Joyce de ruimte om even te ruiken aan een comeback, maar meer dan ruiken was het uiteindelijk niet. Bij 2-1 in sets kwam Joyce op 2-0 in legs voor in set vier, maar daarna liet Van Gerwen zien waarom hij de nummer één van de wereld is. Hij pakte de set met 3-2 en sleepte vervolgens ook de volgende twee sets binnen. Zo won hij met 5-1.





Anderson en Smith

De twee grootste concurrenten van Michael van Gerwen zijn allebei de kwartfinale goed doorgekomen. Dartskenner Joost van Erp zei zaterdag dat de Schot en Engelsman de twee darters zijn die het Mighty Mike nog moeilijk kunnen maken in de strijd om de WK-titel. Anderson is zondagavond de tegenstander van Van Gerwen in de halve finale, hij won zijn kwartfinale van Dave Chisnall. Michael Smith speelt zondag in de andere halve finale, hij was zaterdag met 5-1 te sterk voor Luke Humphries. Smith speelt om een ticket voor de finale tegen Nathan Aspinall, die was in de halve eindstrijd te sterk voor Brendan Dolan (5-1).





Anderson hoopt op Van Gerwen

Als Van Gerwen wint van Joyce, staat hij in de halve finale tegenover Gary Anderson. De Schot won in zijn kwartfinale van Dave Chisnall. De nummer twee van de wereld hoopt dat Van Gerwen wint, maar zelf zal hij dat niet zien. "Ik ga de wedstrijd echt niet op tv kijken. Ik kijk af en toe op livescore om te zien hoe het verloopt. Dat doe ik eigenlijk altijd zo. Ik hoop wel dat Van Gerwen wint. Hij brengt altijd het beste in mij naar boven. En Joyce ken ik amper."





Tweede vlog: Joost mag het darten

Joyce weet dat er iets extreems moet gebeuren

Ryan Joyce werkte vorig jaar nog als winkelbediende, nu staat hij als WK-debutant in de kwartfinale. Tegen Michael van Gerwen moet hij boven zichzelf uitstijgen, weet de nummer 74 van de wereldranglijst. "Er moet iets extreems gebeuren. Als je puur naar de cijfertjes kijkt, gooit Michael gemiddeld tien tot twaalf punten meer dan ik doe. Maar ik ga wel proberen hem te verslaan."





Positieve Benito van de Pas

"Ik ben wel teleurgesteld natuurlijk. Ik voelde me beter dan in de rest van de wedstrijden, maar het heeft me helaas niet gebracht wat ik wilde hebben", zei Van de Pas kort na de uitschakeling op het WK. "Ik baal hier ontzettend van, maar ik kan hier mee door."





Einde WK voor Van de Pas

De vierde ronde (achtste finale) was het eindstation voor Van de Pas op het WK. Net als in zijn eerste twee wedstrijden gooide hij geen goed gemiddelde. Dat werd hem fataal tegen Brendan Dolan. De Noord-Ier kwam de hele wedstrijd eigenlijk niet in de problemen tegen Van de Pas, die zich nog heel even terug in de wedstrijd leek te knokken. Leek, want het gebeurde niet. Uiteindelijk stapte hij met een 1-4 nederlaag van het podium.

Eerste vlog: Joost mag het darten

Brabantse finale?

Van Gerwen en Van de Pas zitten niet aan dezelfde kant van het schema. Een Brabantse finale is dus nog altijd mogelijk. Van Gerwen noemt het een goede prestatie van Van de Pas. "Al zit hij wel een klein beetje aan de goede kant van het schema." Mighty Mike ziet een Brabantse finale echter niet gebeuren. "Eén Brabander, dat ben ik."

'Tegenstander interesseert me geen reet'

Michael van Gerwen won donderdagavond de wedstrijd tussen twee tweevoudig wereldkampioenen. Adrian Lewis werd met een 4-1 nederlaag naar huis gestuurd. Zaterdag speelt Mighty Mike zijn kwartfinale. De tegenstander is nog onbekend. Op de vraag of hij een voorkeur heeft voor James Wade of Ryan Joyce? "Interesseert me echt helemaal geen ene reet."

Van de Pas heeft steun van zoontje

Benito van de Pas won donderdagavond met 4-2 van Toni Alcinas. En dat zorgde voor blijdschap. Het WK was voor de Tilburgse darter al geslaagd toen hij de eerste ronde met succes was doorgekomen. De zege op de Spanjaard is extra. En dan wacht vrijdagmiddag de volgende wedstrijd, tegen Brendan Dolan.



Van de Pas hoopt op een nieuw resultaat. Hij zal zijn elf weken oude zoontje dan nog wat langer moeten missen, want Benjamin was alleen de eerste ronde in Londen. Maar het missen moet dan maar, want thuiskomen met een zo mooi mogelijk resultaat is nu het doel.