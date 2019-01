Lisette en Hans schrikken wakker van plofkraak op geldautomaat: 'Beneden lag overal glas'

EINDHOVEN - “We lagen lekker te slapen toen we tegen een uur of zeven een hele dikke knal hoorden.” Lisette Stille en Hans Peters schrokken dinsdagmorgen wakker van de plofkraak enkele tientallen meters verderop aan het Biarritzplein in Eindhoven.

“Ik keek direct uit mijn raam, zag niks, maar toen we naar beneden gingen, zagen we allemaal glas liggen”, vertelt Lisette. “Omdat we niemand buiten zagen lopen, zijn we weer naar boven gegaan. Voordat we weer wilden gaan slapen, keken we uit het raam en zagen we mensen van de brandweer en de politie. Ook werd er met zaklantaarns gezocht en er waren ronde afzetlinten gespannen.”

'Iets anders voorgesteld'

Er was dus wel degelijk iets aan de hand. Rond zeven uur was er dus een plofkraak op een geldautomaat van ABN AMRO. Ruiten van winkels in de buurt, van huizen meters verderop en van een auto liepen lichte of ernstige schade op. Verder werd de gevel van het pand waar het apparaat was ondergebracht, helemaal weggeslagen.

“Ik denk dat ze een glasfles of zo gebruikt hebben, want door de druk die is vrijgekomen zijn ruiten best ver van de geldautomaat beschadigd of zelfs helemaal uit de kozijnen gedrukt”, aldus Lisette. “Ik had me de start van het nieuwe jaar wel iets anders voorgesteld. We wonen hier bovendien nog niet zo lang en dan maken we meteen zoiets mee.”

Terwijl het stel zijn verhaal doet, is de politie met man en macht bezig te onderzoeken wat er precies is gebeurd in het winkelcentrum in de wijk Achtse Barrier. De wijkagent trok de buurt in om omwonenden te vragen of ze iets gezien of gehoord hadden en deskundigen op het gebied van explosieven en forensisch onderzoek en de recherche zijn eveneens ingeschakeld. Ook zal contact worden gezocht met de eigenaar van het filiaal van Kruidvat, waarin de geldautomaat was gevestigd.

'Niemand geëvacueerd'

De omgeving is ruim afgezet en het onderzoek gaat de nodige tijd duren, zo meldt een politiewoordvoerster desgevraagd. Ze is op zoek naar getuigen, want vooralsnog is niet duidelijk hoeveel mensen de plofkraak gepleegd hebben en of ze een auto of scooter hebben gebruikt. De woordvoerster laat verder weten dat niemand geëvacueerd hoefde te worden.