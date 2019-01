Deel dit artikel:













Kroont Michael van Gerwen zich voor derde keer in zijn carrière tot wereldkampioen? [LIVE] Michael van Gerwen (foto: Fabian Eijkhout)

LONDEN - De opdracht van Michael van Gerwen op het WK was al lange tijd duidelijk, alleen met de titel neemt hij genoegen. Het is zijn droom om voor de derde keer het WK op zijn naam te schrijven. Dinsdagavond kan die droom uitkomen, hij speelt in de finale tegen Michael Smith. Tussenstand: 0-0.

Geschreven door Fabian Eijkhout