Michael van Gerwen mag rustig gaan dromen van WK-winst, 2-0 voorsprong [LIVE] Michael van Gerwen (foto: Fabian Eijkhout)

LONDEN - De opdracht van Michael van Gerwen op het WK was al lange tijd duidelijk, alleen met de titel neemt hij genoegen. Het is zijn droom om voor de derde keer het WK op zijn naam te schrijven. Dinsdagavond kan die droom uitkomen, hij speelt in de finale tegen Michael Smith. Tussenstand: 2-0.

Geschreven door Fabian Eijkhout

Ruim voor de wedstrijd won Van Gerwen het 'bullen'. En daarmee gaf hij zichzelf het recht om aan de wedstrijd te beginnen. Dat deed hij goed, hij schreef de eerste leg op zijn naam via een 129-finish. Smith miste vervolgens zijn eerste pijl op een dubbel, waardoor Van Gerwen een kans kreeg om een break te pakken. Daar had hij maar één pijl voor nodig. Bully boy pakte daarna zijn eerste leg - een break - via bullseye. Ook de vierde leg ging naar Smith, waardoor er een beslissende leg kwam. Van Gerwen pakt die leg en komt zo op 1-0. Van Gerwen begon de tweede set met een break. Smith had drie pijlen om 25 uit te gooien, maar dat lukte hem niet. Van Gerwen profiteerde. Bij 2-0 wist Smith zijn eigen leg wel te houden, maar in de volgende leg maakte hij de kansen om een berak te pakken niet af. Van Gerwen maakte daarna geen fout en kwam zo op 2-0.

