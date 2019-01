Deel dit artikel:













Politiewagen achtervolgt auto door Tilburg, botsen tegen elkaar nadat voorwiel afbreekt Foto: Jack Brekelmans/Persburo BMS

TILBURG - Een politiewagen is in de nacht van dinsdag op woensdag in Tilburg bij een achtervolging op de auto gebotst waar zij achteraan zaten. Dat gebeurde rond kwart over twee in de Componistenlaan.

Geschreven door Karin Kamp

Agenten zagen hoe een automobilist met hoge snelheid door Tilburg-Noord reed en besloten de man te controleren. Nadat ze een stopteken hadden gegeven, ging de auto ervandoor. In een bocht op de Puccinilaan raakte de wagen met het linkervoorwiel de stoep, waardoor het voorwiel afbrak. De achtervolgende politieauto kon de wagen niet meer ontwijken en klapte ertegenaan. Niemand raakte bij de botsing gewond. De bestuurder van de auto is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Beide wagens waren zo zwaar beschadigd dat ze weggetakeld moesten worden door een bergingsbedrijf.