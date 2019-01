Eindhoven Airport en BAM sluiten deal over ingestorte parkeergarage

EINDHOVEN - Bouwconcern BAM heeft een akkoord gesloten met Eindhoven Airport over de financiële afwikkeling van de ingestorte parkeergarage op het vliegveld. Concrete details zijn niet bekendgemaakt, maar volgens het bouwbedrijf was een eerdere voorziening van ongeveer 9 miljoen euro voldoende.

Eind mei 2017 stortte de in aanbouw zijnde parkeergarage gedeeltelijk in. Niemand raakte daarbij gewond. De schade liep in de miljoenen euro’s.



LEES OOK: Omstanders erg geschrokken van instorting bij Eindhoven Airport: ‘Ik dacht dat het een bom was'



BAM begon in april vorig jaar met de herbouw van de parkeergarage. Die moet in oktober klaar zijn.



Ontwerpfout in de vloeren

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) concludeerde na onderzoek dat een ontwerpfout in de vloeren de oorzaak van het instorten van de parkeergarage was. De platen werden een kwartslag gedraaid, maar dat kon de fundering niet aan. Daarmee ligt de schuld volgens de Raad ook bij bouwbedrijf BAM, dat te haastig en onder financiële druk wilde presteren.



Honderden gebouwen in heel Nederland met soortgelijke vloeren werden daarna op last van het ministerie van Binnenlandse Zaken gecontroleerd en indien nodig aangepast.



Directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport zegt blij te zijn een punt achter de zaak te kunnen zetten en de blik weer op de toekomst te kunnen richten.