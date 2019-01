Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kas leeggeroofd door voorzitter oudervereniging, schoolreis onzeker voor 275 kinderen Basisschool De Klinkert in Oudenbosch. (foto: archief).

OUDENBOSCH - Voor kinderen van basisschool De Klinkert in Oudenbosch is het nog maar de vraag of hun schoolreisje en andere activiteiten dit jaar door kunnen gaan. De voorzitter van de oudervereniging is er met bijna al het geld uit de kas vandoor. Dat bevestigen de school en de oudervereniging vrijdag aan Omroep Brabant. Het gaat om ruim 15.000 euro. "Dit is verschrikkelijk voor de kinderen", zegt schooldirecteur Ron Kruis.

Geschreven door Raymond Merkx

De basisschool zit ontzettend met de verduisteringszaak in de maag. "We willen zo snel mogelijk duidelijkheid over hoe dit kon gebeuren”, zegt Kruis. Hij heeft een gesprek aangevraagd met de betrokken (inmiddels ex-)voorzitter. Ook is er aangifte gedaan tegen de vrouw. Onbetaalde rekeningen

De fraude kwam eind november aan het licht tijdens controle van onbetaalde rekeningen. De voorzitter zou hebben gezegd facturen te hebben betaald, maar verschillende bedrijven klopten vervolgens bij de vereniging aan om hun geld te krijgen. Uiteindelijk bleek de vrouw een heel andere bestemming te hebben voor het geld. “Ze nam bijvoorbeeld contanten op, kocht laptops en tablets en gaf het uit aan een verbouwing”, vertelt René van Berlo, bestuurslid van de oudervereniging. Dubieuze praktijken

Van Berlo stapte eind december namens de stichting naar de politie om aangifte te doen. De dubieuze praktijken van de vrouw zouden al anderhalf jaar spelen. “Wij wisten hier niets van. We hebben alles op alles gezet om de activiteiten door te laten gaan.” “De voorzitter kon bij het geld, doordat ze eerder taken van de penningmeester overnam, die ermee stopte. Daarom had ze de gegevens”, legt Van Berlo uit. De politie is een onderzoek naar de zaak begonnen, maar heeft nog geen verdachte aangemerkt. Zo laat een woordvoerster weten. Vrijwillige bijdrage

De school heeft ongeveer 275 leerlingen. Jaarlijks doen hun ouders een vrijwillige bijdrage van 35 euro per kind. Daarmee organiseert de vereniging - die formeel los staat van de school - onder meer sinterklaas- en kerstvieringen en carnaval. Schooldirecteur Kruis zegt er alles aan te doen om de kinderen toch nog leuke activiteiten te bezorgen. "Wij nemen als school onze verantwoordelijkheid en trekken desnoods de portemonnee." Informatie school

De leerlingen en ouders van de school worden ‘in de loop van volgende week’ over situatie geïnformeerd. De ex-voorzitter van de oudervereniging was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.