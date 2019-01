Stempeltjes halen vlak voor de start van Dakar: 'Het kan in mijn beleving allemaal wel wat sneller'

Zegels, gewicht, motor, enzovoorts

Monteur Ramon Peters legt uit waar de organisatie allemaal op let. "Ze kijken of alle zegels die erop horen te zitten daadwerkelijk erop zitten. Ze gaan 'm wegen, ze kijken of hij het minimale gewicht op de vooras haalt. Ze controleren van alles onder de auto, ze kijken naar de turbo-restrictor, de motor, het chassis. Het moet gewoon allemaal kloppen, anders krijgt ie geen stempel en mag ie niet meedoen aan de rally."

'Stempeltjes halen'

Bij Team de Rooy snappen ze best dat die keuring nodig is, maar het is een beetje dubbelop. Want voordat de trucks in Le Havre de boot op gingen naar Peru, zijn ze ook al gekeurd. Dus dit is eigenlijk een formaliteit. "Het is stempeltjes halen", zo omschrijft Gerard de Rooy het.

En erg snel gaat het keuringsproces niet. De laatste truck mag pas na vier uur terug naar het bivak. "Het is een Franse organisatie", zegt coureur Ton van Genugten. "Ze willen wat interessant overkomen. Het kan in mijn beleving allemaal wel wat sneller."

Het gaat (eindelijk) bijna beginnen

Zondagavond mogen de deelnemers een rondje over het startpodium rijden, voor het oog van duizenden juichende Peruanen. Maandag start de rally echt, met de eerste etappe door de duinen van Pisco. Niet dat er ondertussen nog niet gespeeld is in de zandbak, overigens.





