Ouders basisschool Oudenbosch spreken schande van diefstal uit kas oudervereniging

Vrijdag bracht Omroep Brabant het nieuws naar buiten dat de voorzitter van de oudervereniging de kas had geplunderd. De vrouw had het geld, dat bestemd is voor activiteiten voor kinderen, in contanten opgenomen, er laptops en tablets van gekocht en uitgegeven aan een verbouwing.

Stevig aan de tand voelen

"Ik vind het schandalig. Ze moeten deze vrouw maar eens even goed aan de tand moeten voelen. Wat mij betreft betaalt ze al het geld terug", zo vertelt een ouder op deze eerste schooldag na de kerstvakantie.





Een vader met schoolgaande kinderen schrok wel even toen hij het nieuws vernam. "Het is niet zo mooi natuurlijk dat de kids niet weg kunnen, maar inmiddels heb ik begrepen dat de school al iets heeft geregeld. Daar ben ik heel blij mee."

Vervelend voor school en ouders

"Het is niet netjes, maar je weet niet was de situatie is geweest om zoiets te doen", nuanceert een vrouw. "Het is vervelend voor de school en de ouders. Ik hoop dat het allemaal goed opgelost wordt, maar daar ben ik niet bang voor."

Donderdag houdt de oudervereniging een ingelaste bijeenkomst voor alle ouders. Dan wordt meer bekend over de situatie die is ontstaan. De politie is nog bezig met het onderzoek en liet maandag weten dat er nog niemand is aangehouden.