Ziekenhuizen in de startblokken voor griepgolf: 'Virus profiteert van zachte winters'

Na het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven de test sinds dit jaar ook. Infectioloog Heidi Ammerlaan: "Zo weten we snel of een patiënt wel of niet naar een isolatiekamer moet."

Bij de grieptest maakt een verpleegkundige met een stokje een uitstrijkje van je neus en keel. Dat gaat door naar het laboratorium en binnen 30 minuten krijg je dan de uitslag.

Infectioloog Ammerlaan is blij met de sneltest: "Zo kunnen we patiënten efficiënter opnemen. En we kunnen het gebruik van antibiotica voorkomen."

Natuurlijk komt het overgrote deel van de grieppatiënten niet in een ziekenhuisbed terecht. "Mensen verwarren het nogal eens met een verkoudheid. Maar griep is echt veel heftiger. Hoofdpijn, spierpijn, kortademigheid, koorts: zulke klachten. Bij sommige patiënten wordt de afweer zo ernstig aangetast dat ze er een bacteriële longontsteking bovenop krijgen"

'Zweten, trillen, beven'

Als we op straat in Breda mensen aanspreken op de griepgolf, treffen we al snel een man die ooit de ambulance voor de deur kreeg vanwege de griep: "Zweten, trillen, beven. Ik moest rust houden van de dokter. Maar de week erop kreeg ik het weer. Toen is de ziekenwagen erbij geweest en die constateerde dat het griep was. Dus oudere mensen moeten gewoon een prik halen."

Daar is een dame die we treffen het roerend mee eens: "Ik moet 'm halen, de griepprik. Ik heb astmatische bronchitis en suikerziekte. Ik heb de griep ook wel eens gehad. Dat was niet goed. Ik kreeg er longontsteking bij, dat was heel ernstig."

Extra bedden

Op de afdelingen van het Catharina ziekenhuis waar grieppatiënten terecht komen, zoals de longafdeling, staan 60 bedden. Dat aantal is voor de mogelijke griepgolf uitgebreid met 20 extra bedden.

Ook het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk heeft sinds dit jaar de sneltest. Maar het aantal ziekenhuisbedden wordt volgens woordvoerder Wim Pleunis niet uitgebreid: "We doen het met de bestaande capaciteit. Zodra het drukker wordt, bekijkt één van onze medewerkers of we moeten uitbreiden."

Sinds de griepepidemie van vorig jaar werken de ziekenhuizen onderling meer samen. Via een WhatsAppgroep houden de managers van zorginstellingen elkaar op de hoogte. Zo weten ze van elkaar wat de capaciteit is en wat de afspraken zijn.

Opwarming

De griepgolf duurde vorig jaar 18 weken. Wordt het dit jaar weer zo heftig? "Dat weten we niet", zegt Ammerlaan. "Maar de griepgolf lijkt zich de afgelopen jaren wel uit te breiden. De verandering van het klimaat draagt hier mogelijk aan bij. Het griepvirus gedijt goed bij milde winters. De temperatuur moet boven het vriespunt blijven om zich te vermenigvuldigen.

Anderzijds komen mensen bij een zware winter minder vaak hun huis uit, waardoor ze minder in contact komen met andere mensen en daarmee het virus minder overdragen."

Knuffels wassen

Tips om griep te voorkomen, zijn langzaamaan bekend. Papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien. Handen wassen met water en zeep, hoesten in je elleboog. Maar Ammerlaan heeft er nog wel meer: "Was de knuffels van je kinderen. En ventileer je huis."