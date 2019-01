Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ruzie in relatiesfeer: vrouw ramt auto andere vrouw waardoor ze tegen lantaarnpaal rijdt De auto werd met daarin de vrouw werd achtervolgd en geramd. (Foto: Jozef Bijnen SQ Vision Mediaprodukties)

VALKENSWAARD - In Valkenswaard is een vrouw in haar auto achtervolgd en vervolgens geramd. Ze botste daardoor tegen een lantaarnpaal en raakte daarbij gewond. De bestuurder die haar achtervolgde is aangehouden.

Geschreven door Femke de Jong

Doordat de wagen van de vrouw in de flank werd geraakt, kon ze alleen nog maar uitwijken, waardoor ze tegen de lantaarnpaal reed. De bestuurster raakte gewond (foto: Jozef Bijnen, SQ Vision Mediaprodukties). Volgens een te hulp geschoten agent 'ligt de oorzaak van de achtervolging in de relationele sfeer'. Volgens een politiewoordvoerder hebben beide vrouwen al langer een conflict. Een meisje dat ook in de geramde auto zat is met met de schrik vrij gekomen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.