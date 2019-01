Bloed, Zweet en Zand: Dit is de tactiek van Team de Rooy in de Dakar Rally

Wat is nou die tactiek?

Team de Rooy start met drie gelijkwaardige coureurs: Gerard de Rooy, Ton van Genugten en de Spanjaard Frederico Villagra. Coureur nummer vier, Maurik van den Heuvel uit Boekel, is snelle assistent. Dat betekent dat hij reserve-onderdelen bij zich heeft, om te helpen als er een coureur vaststaat.

De regel is dat coureurs maximaal vijf minuten stoppen om elkaar te helpen. Als het probleem dan niet is opgelost, rijden ze door. Maurik van den Heuvel moet zijn collega’s maximaal een halfuur helpen. Als er dan nog steeds een probleem is, kan Team de Rooy gebruik maken van een Spaanse assitentietruck. Dat is een truck die de rally rijdt in een aparte klasse en (tegen betaling) andere teams helpt die in de problemen zijn.

Tijdens de rustdag wordt bekeken welke coureur of coureurs er het beste voor staan. Die wordt dan kopman voor de rest van de rally.

