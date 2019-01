Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wat doet Roy Donders met Kim Kötter in een penthouse in de Oostenrijkse Alpen?

TILBURG - Roy Donders is binnenkort te zien in het nieuwe lifestyleprogramma The Mountain Butler op RTL4. In het televisieprogramma dat is opgenomen in de Oostenrijkse Alpen gaat hij de strijd aan met Kim Kötter. Door spannende en ludieke uitdagingen goed uit te voeren, wint een van hen een vakantie in de bergen voor een familie die het niet zo breed heeft.

Geschreven door Robert te Veele

De huispakkenkoning uit Tilburg logeert voor het programma een week in een penthouse in de Alpen. De opdrachten krijgen ze uit handen van een flamboyante gastheer, 'de mountain butler', die de scepter zwaait. Zo melden de programmamakers op Facebook. Winterlifestyle

In het fabelachtige winterlandschap moet Roy samen met Kim opdrachten in de sneeuw uitvoeren. Daarbij worden ze op ludieke wijze ondergedompeld in de traditionele winterlifestyle in de Oostenrijkse regio Leogang. Met de opdrachten verdienen de BN'ers sterren. Degene die de meeste in de wacht sleept verdient een vakantie voor een gezin dat daar niet genoeg geld voor heeft. Het programma wordt gepresenteerd door Sanne Heijen en Arno Raymakers. Faillissement

Voor Roy Donders is het zijn eerste verschijning in een televisieprogramma na zijn faillissement van zijn kledingwinkel in december. The Mountain Butler is vanaf 20 januari iedere zondag te zien om 17.00 uur bij RTL4. LEES OOK: Roy Donders over faillissement: 'Die winkel was mijn grote droom en ik heb het wel geflikt'