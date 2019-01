Compleet verwoest: bedrijvencomplex in Eindhoven ligt er na vlammenzee troosteloos bij

EINDHOVEN - Compleet verwoest. Het pand aan de Steenoven in Eindhoven waarin onder meer garagebedrijf Van Nu! was gevestigd, ligt er woensdag in alle vroegte troosteloos bij. Het dak is ingestort, er ligt een en al verwrongen staal en er hangt een brandlucht. Oorzaak: de enorme vlammenzee, die het gebouw dinsdagavond in de as legde.

Alleen een bord tegen de gevel met als opschrift ‘Voor uw gemak, alles onder 1 dak’ herinnert nog enigszins aan de activiteiten van het garagebedrijf.

Politie onderzoekt brandstichting

Omdat het gebouw voor de tweede keer in nog geen week tijd door brand was getroffen, houdt de politie rekening met brandstichting. Dat is ook de reden waarom de brandweer nog niet alle troep heeft kunnen opruimen. Eerst probeert de politie te achterhalen wat de oorzaak van de brand is.



Toch kwam de brandweer woensdagmorgen weer in actie. Een vrouw die in de buurt woont, had haar gealarmeerd, omdat het een beetje smeulde. Ze maakte zich zorgen. Een woordvoerder van de brandweer sluit niet uit dat hiervoor later op de dag nog vaker zal worden uitgerukt.



'Best dreigend'

Vorige week donderdag brak er ook al brand uit bij het bedrijf. Toen vatten een auto en een deel van de gevel vlam. Dinsdagavond waren de gevolgen veel groter en brandde de volledige loods af. De brandweer, die met veel mensen en wagens was uitgerukt, kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar een aantal naastgelegen huizen. Dat was maar goed ook, want de situatie was op een bepaald moment best dreigend, zo meldde de brandweer.



'Niks meer over'

Ook de bedrijven Van der Palen Logistiek en Van der Palen Handelsonderneming waren ondergebracht in het gebouw dat is afgebrand. Deze bedrijven zijn van de vriend en de schoonvader van Denise van den Boomen. "Verschillende loodsen stonden tegen de garage aan. Dus die zijn uitgebrand, net als het autobedrijf om de hoek. Er is niks meer over van ons bedrijf", aldus de vrouw, die doelt op autobedrijf Kapelbeemd. Ook K&K startmotoren en dynamo’s werd getroffen.





Volgens buurtbewoners ontstond de brand dinsdagavond in een auto van het bedrijf. Ook vorige week donderdag brandde bij het garagebedrijf een auto volledig uit. Buurtbewoners zeggen dat het nu om dezelfde auto gaat die in brand is gevlogen.

