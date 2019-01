'Podium is naar de klote' na Dakar-pechdag, Gerard de Rooy is boos op teamgenoot

Gerard de Rooy verloor veel tijd omdat hij in eerste instantie vastzat op een duin. Omdat teamgenoot Federico Villagra niet stopte, moest hij wachten op zijn andere teamgenoten. Tot overmaat van ramp ging toen ook nog zijn stuur kapot. Met het stuur van Maurik van den Heuvel kon hij uiteindelijk verder rijden.

De Rooy was ’s avonds laat boos op Villagra. "Dit was niet de afspraak. Als hij was gestopt had me dat een uur gescheeld. De afspraak was dat we elkaar zouden helpen als we vastzaten." De Rooy wachtte bewust even om het gesprek met Villagra aan te gaan over zijn actie. "Als hij zegt 'ik heb je niet gezien', dan heeft ie een blauw oog."

ZIE OOK: D’n Dakar van Ronald en Twan: nachtje doortrekken dankzij rampdag

Van Genugten had minder vermogen

Teamgenoot Ton van Genugten verloor woensdag een uur. "Een klotedag ja, dat zeg je goed. Balen. "We hadden een storing in de turbo zitten. Die ging er niet uit. Dat betekent minder vermogen, dus je kunt niet zomaar op de duin komen. Dus het schoot niet op."



'Podium naar de klote’

Net als zijn teamgenoten was het doel van Ton van Genugten om de Dakar te winnen, of op z’n minst om het podium te halen. Maar de kans daarop is nu een stuk kleiner geworden. "Uiteindelijk is het nog maar dag drie. Maar dat podium is denk ik naar de klote."

ZIE OOK: Rampdag voor veel Brabanders in Dakar Rally: enorme achterstand Team de Rooy en Erik van Loon













Check voor al het Dakar-nieuws onze themapagina: omroepbrabant.nl/dakar.