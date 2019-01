Politie verijdelt moordplan van onderwereld op agent

TILBURG - Criminelen willen een medewerker van de politie Zeeland-West-Brabant vermoorden. Dat bevestigt de politie, zonder details te geven over wie het is en waar hij of zij werkt.

De bedreiging zou niet van iemand specifiek afkomstig zijn, maar uit een bepaalde groep criminelen. "Hij is gericht op één persoon en is écht serieus", zegt een politiewoordvoerder. Het doelwit is iemand bij de politie die bezig is met de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit, waar onder meer drugsproductie en wapenhandel onder vallen.

Stopgesprek met de daders

De bedreiging was al een paar weken bekend. Woensdag is de politie naar de mogelijke daders toe gegaan voor een zogeheten 'stopgesprek'. Dat is een gesprek waarbij de politie vertelt dat ze weten van de plannen en dat de verdachten niks moeten ondernemen omdat ze in de gaten worden gehouden.

Over de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen, wil de politie geen mededelingen doen. De 3500 personeelsleden van de eenheid Zeeland-West-Brabant zijn ook ingelicht.

Onderduiken

Doodsbedreigingen zijn er vaker richting politie en justitie. De bekendste bedreiging in deze regio was die in 2017 rond officier van justitie Greetje Bos. Daarvoor was Klaas Otto even in beeld maar er was te weinig bewijs voor de beschuldiging. Bos is intussen wethouder in Breda maar leeft nog steeds op een geheim adres.

In 2010 werd toenmalig burgemeester Fons Jacobs van Helmond ernstig bedreigd vanuit de onderwereld. Hij moest een tijdlang onderduiken in het buitenland.