Snelwegtax of tolpoortjes? Werkgevers bedenken oplossing voor volle wegen: 'Situatie nu onhoudbaar'

Dagelijks lopen de Brabantse snelwegen tijdens de ochtend- en avondspits vol. De files zijn niet alleen vervelend, ze zorgen ook nog eens voor extra kosten. Zo hebben de fileproblemen op Brabantse knelpunten ondernemers vorig jaar 49,3 miljoen euro gekost. Dat geld ging op aan extra personeelskosten, diesel en extra ritten.

Het is daarom niet vreemd dat transportbedrijven zelf op het idee voor een snelwegtax zijn gekomen. “De belasting moet bedrijven namelijk niet alleen geld kosten, maar ze ook wat opleveren”, legt Van Schagen uit. “Wij vinden een snelwegtax of tolpoortjes bespreekbaar, mits de opbrengst daarvan gebruikt wordt voor verbreding van de wegen.”

De invoering van zo'n spits-tax zal enige tijd kosten. Het is dus niet een directe oplossing voor bedrijven die dagelijks extra kosten ondervinden als gevolg van files. “Maar het verbreden van wegen gaat vanwege geldtekorten nog 10 tot 12 jaar duren. Dus we moeten wel met creatieve maatregelen komen. Deze situatie zo lang nog laten voortduren, is veel kostbaarder dan een bijdrage leveren om op kortere termijn iets te veranderen.”

De voorzitter van de werkgeversorganisatie verwacht dat de invoering van een snelwegtax voor de ochtend- en avondspits al in 2020 een feit zou kunnen zijn. Hoe hoog de tax zou moeten worden? Daar heeft Van Schagen nog geen antwoord op. “Dat hebben we nog niet berekend.”

“Het gaat ons er in de eerste plaats om een handreiking naar de overheid te doen. We willen laten zien dat wij, werkgevers, mee willen investeren. We hopen er zo voor te zorgen dat deze problematiek, die in Brabant steeds verder uit de hand loopt, op korte termijn wordt aangepakt en opgelost.

