Yuri van Gelder weet niets van wietvondst bij ouders: 'Ik kom ook verhaal halen'

WAALWIJK - Yuri van Gelder zegt net zo verrast te zijn als ieder ander door de vondst van de kilo's hennep in het huis van zijn ouders. "Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik kom ook even verhaal halen", zo zegt hij donderdag tegen een verslaggever van Powned.





Yuri van Gelder heeft zelf weinig te melden over het incident. "Ik denk dat het meeste al gezegd is. Alles is al verteld", aldus de turner tegen de verslaggever van Powned. Yuri woont zelf in Den Bosch, maar is wel opgegroeid in dit huis. "Wat heb ik erover te zeggen, dit is het huis van mijn ouders."

Lees verder onder de video

Het bedrijf van Yuri staat wel op dit adres ingeschreven, maar op dat gegeven wil hij verder niet ingaan. "En dan? Dit is niet mijn huis, val mij er niet mee lastig. Ik weet gewoon niet waar je het over hebt."

'Buitengewoon vervelend'

Woensdag werden in zijn ouderlijk huis aan de Ds. Louwe Kooymanslaan in Waalwijk 2,4 kilo hennep en een niet werkende hennepkwekerij gevonden. Yuri zou hier volgens zijn manager niets mee te maken hebben. "Dit is buitengewoon vervelend en Yuri is dan ook erg verrast", laat zijn manager weten.

"Was de wiet bij mijn ouders gevonden, dan was het een paar regeltjes op pagina zes in de krant. Nu is het voorpaginanieuws. Dat is hoe het werkt", aldus zijn manager. "Maar meer kan ik er niet over zeggen, omdat het hier om een privéaangelegenheid gaat tussen Yuri en zijn ouders.

Cocaïne en drank

De Lord of the Rings heeft een reputatie als het gaat om verdovende middelen. In 2009 werd bekend dat hij verslaafd was aan cocaïne. En op de Olympische Spelen van 2016 in Londen werd hij naar huis gestuurd hij alcohol had gedronken buiten het Olympisch dorp.