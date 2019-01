Overbuurman familie Van Gelder: 'Ik heb niks met wietkwekerij te maken'

WAALWIJK - “De wietkwekerij? Die zit daar”, zegt een man op straat. Hij wijst naar het huis dat tegenover dat van de familie Van Gelder staat. Het ouderlijk huis van Yuri van Gelder in Waalwijk. Daar werden woensdagavond kilo’s hennep gevonden. De politie liet ook weten, dat in het huis aan de andere kant van de straat spullen gevonden zijn die nodig zijn voor wietteelt.

“Maar ik heb er niks mee te maken”, zegt de overbuurman. “Ik woon hier al 24 jaar, ik heb nog nooit één bakje koffie gedronken met ze.” Woensdag stond de politie voor zijn deur. Of ze even binnen mochten kijken. Het energieverbruik in de straat was bovengemiddeld hoog, wat in veel gevallen betekent dat er een wietplantage is. En die werd bij de familie Van Gelder ook gevonden. Een wietplantage zonder plantjes. Want die lagen te drogen in de schuur.

Spullen voor de wietteelt

Bij de overbuurman werden er spullen voor wietteelt gevonden. Heaters, motoren voor de afzuiging en filters. “Ik heb meer dan twaalf jaar geleden een wietplantage gehad in mijn schuur. Daar ben ik ook voor opgepakt. Die kwekerij bestaat sindsdien niet meer.”

“Maar die filters had ik nog liggen”, zegt hij. Die zijn toen niet in beslag genomen. De afzuigkappen heb ik bewaard. Ik had een shoarmazaak, dus die kon ik vast nog wel gebruiken.”

Hij zwaait de deur van zijn schuur open. “Ziet dit er uit als een hennepkwekerij?” Er staat van alles. Een motor, kartonnen dozen, een grasmaaier en nog veel meer spullen die je in een gemiddelde schuur tegenkomt. De verdachte spullen staan er niet meer. Die werden volgens de man meegenomen door de politie.

Heaters in de schuur

“De heaters die ze vonden heb ik twee jaar geleden gekocht. In de winter deed de verwarming het niet meer door een lekkage, en moest ik m’n huis toch verwarmen. Ik heb die heaters in de schuur gezet toen de verwarming het weer deed.” Om zijn verhaal te illustreren laat hij de vloer in de badkamer zien. “Kijk, daar onder zat de lekkage, daar liggen ook andere tegels.”

Dat de politie woensdag bij hem kwam kijken, snapt de man wel. “Ik had natuurlijk ook een kwekerij, jaren geleden. Maar dat doe ik nu niet meer. Ik ben met pensioen en zit tien maanden van het jaar in Turkije, ik kom nooit meer in die schuur.”

Zielig voor Yuri

Hoe het handeltje van de familie Van Gelder in elkaar steekt weet hij niet. “Ik ken ze alleen van zien. Maar ik vind het wel zielig voor Yuri. Je moet als kind niet afgerekend worden op wat je ouders fout doen”, besluit hij.