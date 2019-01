Deel dit artikel:













Politie zoekt al uren naar bestuurder van zwarte Porsche met Duits kenteken De zwarte auto, die door de politie werd achtervolgd (foto: 112Nieuwsonline).

VEGHEL - De politie is al enkele uren op zoek naar de bestuurder van een zwarte Porsche met een Duits kenteken. De man werd vanuit Vorstenbosch achtervolgd door de politie. Op de Veulenweide in Veghel heeft hij zijn auto achtergelaten waarna hij is weggerend. Dit was tegen vijf uur donderdagmiddag.

Geschreven door Hans Janssen

De wagen zou twee verschillende kentekenplaten hebben gehad, waarvan er één niet bij de auto hoort. De politie heeft een Burgernetmelding verspreid waarin ze vraagt uit te kijken naar een man met een donkere jas en een donkere tas met schouderband.