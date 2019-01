Puppyhandelaar moet 65.000 boete betalen aan gemeente Bladel

HAPERT - Een omstreden puppyhandelaar uit Hapert moet de gemeente Bladel 65.000 euro betalen. De handelaar had nog illegale gebouwen op zijn erf staan die volgens een eerdere uitspraak van de Raad van State afgebroken hadden moeten zijn.

Volgens de uitspraak mag de gemeente voor elke week dat de illegale gebouwen er staan 13.000 euro in rekening brengen. De gemeente heeft vijf weken geteld. Als de bouwwerken blijven staan kan de rekening verder oplopen.

Het is onduidelijk voor welke datum de handelaar de boete moet betalen. Dit is volgens een woordvoerder van de gemeente een ingewikkelde berekening en variabel. Ondertussen blijft de gemeente wel controleren of de regels nageleefd worden.

De gemeente Bladel, maar ook instanties voor dierenwelzijn en teleurgestelde hondenkopers liggen al jaren in de clinch met de deze puppyhandelaar uit Hapert. Op internet regent het klachten over ernstig zieke dieren die niet zelden ook overlijden.

De puppy's komen uit het buitenland en zijn vaak veel jonger dan de wettelijke 15 weken, waarop deze viervoeters verkocht mogen worden. Om het toch zo legaal mogelijk te maken wordt er gerommeld met chips waarop onder meer de herkomst en leeftijd staat.

In het verleden zijn er vaker invallen gedaan bij de handelaar in Hapert door onder meer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De gemeente heeft verschillende rechtszaken tegen de handelaar gevoerd waarvan ze een aantal heeft gewonnen. Eén van die rechtszaken ging over illegale gebouwtjes die gebruikt werden om puppy's onder te brengen.

Een andere zaak die de gemeente onlangs won, ging over het illegaal huisvesten van honden tegenover de handelaar. De gemeente heeft begin januari dit pand gecontroleerd en er zaten geen honden meer in dit gebouw.