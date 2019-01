Tieners veroordeeld tot twee jaar cel voor beschieten woning 'wonderbelegger'

EINDHOVEN - Twee 18-jarige Amsterdammers gaan één jaar en vier maanden de cel in voor het beschieten van het huis van wonderbelegger Rob van den B. in Eindhoven. Het duo heeft zich schuldig gemaakt aan zware intimidatie door 21 kogels af te vuren met een zwaar kaliber wapen waarmee gemakkelijk veel slachtoffers hadden kunnen vallen. Er was zes jaar geëist.

De twee Amsterdammers werden kort na de schietpartij, in de nacht van 17 op 18 juni vorig jaar, aangehouden op de A2 bij Beesd. In hun auto lag een automatisch wapen.



De rechtbank achtte poging tot moord op buurtbewoners niet bewezen. Er werden geen kogelgaten in omliggende huizen gevonden. De rechtbank oordeelt 'dat het de bedoeling was van de verdachten om de eigenaar van de woning te bedreigen en te laten vrezen dat de bedreiging uitgevoerd zou worden'.

Zonder rijbewijs

De destijds 17-jarige Hugo G. bekende dat hij heeft geschoten op het huis. Zonder rijbewijs bestuurde verdachte Josiah O. de geleende auto. Justitie eiste twee weken geleden een gevangenisstraf van zes jaar tegen de twee, omdat er sprake zou zijn van poging tot moord op buurtbewoners.

Onder andere op basis van informatie uit afgeluisterde tapgesprekken denkt de politie dat de daders in opdracht hebben gehandeld en dat Josiah O. 15.000 euro heeft ontvangen voor de schietpartij. Zelf hebben ze geen motief. De opdrachtgever is niet opgespoord. "De precieze achtergrond is niet duidelijk", aldus de aanklager.

Luxueuze levensstijl

Het beoogde doelwit Rob van den B. is al diverse keren veroordeeld voor fraude, onder andere oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Vanwege zijn beweerde beleggingskunst vertrouwden veel mensen hem geld toe maar vele miljoenen investeerde hij niet en gebruikte hij voor zijn eigen luxueuze levensstijl. Als gevolg van verschillende conflicten denkt Van den B. dat er op zijn huis is geschoten, verklaarde hij bij de politie.

Koelbloedig

De rechtbank houdt er bij het bepalen van de straffen rekening mee dat de verdachten rechtstreeks op hun doel afgingen en het delict op een koelbloedige manier uitvoerden.



Het schietincident leidde tot angst en grote onrust in de wijk en had grote impact op de bewoners in de omgeving van de woning. Daarnaast hadden de verdachten een vuurwapen in handen waarmee in één beweging tientallen mensen neergeschoten kunnen worden. De rechtbank vindt het zeer zorgwekkend dat ze over dit wapen beschikten en niet aarzelden om hiermee een groot aantal schoten te lossen midden in een woonwijk.