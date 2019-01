Laatste winkel in kerkdorp Acht dicht: 'Waar moet ik nu mijn roggebrood halen?'

Jan de Leijer stond 53 jaar in de bakkerij in Acht, maar is nu met pensioen

ACHT - Acht heeft geen enkele winkel meer. Bakkerij de Leijer aan de Waalstraat heeft na 83 jaar de deuren gesloten. Het gebrek aan middenstand baart veel inwoners van het kerkdorp zorgen. Ook CDA-raadslid Remco van Dooren baalt van de situatie en wil dat de gemeente Eindhoven, waar Acht onder valt, actie onderneemt.

Zo'n vierduizend inwoners telt Acht en toch is er geen enkele winkel meer open in het kerkdorp. "Ook de chinees is dicht, we hebben nog twee cafetaria en dat is het", vertelt Ton Dekkers van de dorpsraad.



Buurtsuper staat hoog op wensenlijstje

Gerrit de Laat van het dorpshuis in Acht baalt van het vertrek van alle winkels en al helemaal van de bakker. "Waar moet ik nu mijn roggebrood halen? Ik heb nog aan de eigenaar gevraagd of hij wat in de vriezer had, maar helaas. We proberen al jaren een buurtsuper naar Acht te krijgen, maar zonder resultaat." Een buurtsuper staat al enkele jaren hoog op het wensenlijstje van de dorpsraad, maar het wil nog niet vlotten.

Faciliteren

Voor Remco van Dooren is het glashelder: dit kan zo niet langer. "Het is natuurlijk aan een ondernemer zelf om te bepalen of hij of zij hier een winkel opent. Alleen kan de gemeente Eindhoven wel kenbaar maken dat een buurtsuper hier van harte welkom is."



Volgens het CDA-raadslid mag de gemeente een actievere rol op zich nemen. Hij heet daarom raadsvragen gesteld. Volgens Ton Dekkers zijn er wel de nodige panden en locaties die geschikt zijn voor een buurtsuper. "Ik ben in enkele kleine Brabantse dorpen geweest die wel gewoon een kleine supermarkt hebben. Het kan dus wel."

Sociale functie

Het verdwijnen van alle winkels is niet alleen onhandig omdat inwoners nu naar andere wijken of zelfs Best moeten voor hun boodschappen. "Winkels hebben ook een sociale functie. Je komt elkaar tegen, maakt even een praatje. Zeker in zo'n kleine gemeenschap zorgen winkels ook voor verbinding", vertelt een bewoonster.



Iets waar Remco van Dooren en Ton Dekkers het volledig mee eens zijn. Gerrit de Laat voegt daar aan toe: "Zonder winkels komen mensen hier minder snel wonen en de expats die hier wel komen, integreren sneller als ze in de super mensen ontmoeten."

Terwijl bakker Jan de Leijer zijn huis uit loopt, vraagt De Laat hem of hij echt niet nog wat roggebrood heeft liggen. Het antwoord blijft nee, de vriezer staat zelfs uit. "Sorry Gerrit, ik ga mijn brood ergens anders halen, maar misschien kan ik dan wel wat voor je meenemen", zegt De Leijer.



Raadslid Remco van Dooren heeft ook goede herinneringen aan de bakkerswinkel: "Ik kocht vroeger voor vijf cent snoepjes bij Jan, dat deden alle basisscholieren hier."

Pensioen

Jan de Leijer stond vanaf zijn vijftiende in de bakkerij aan de Waalstraat in Acht. "Ik heb het 53 jaar gedaan, het is mooi geweest." De bakker is met pensioen gegaan en heeft geen opvolger. De afgelopen weken kregen hij en zijn vrouw veel bedankbriefjes van de inwoners van Acht.



De Leijer, die boven de bakkerij woont, vindt het ook jammer dat alle middenstand uit het dorp is verdwenen. "Bij de slager zag je het ook al, die werd ziek en de winkel sloot, er was geen opvolging." Naar verluidt had Jan Linders plannen om een filiaal in Acht te openen, maar de keten opent nu een winkel in de naastgelegen wijk Achtse Barrier.