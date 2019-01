Van 'Vies liedje!' tot 'Niet verkeerd', gelovig Altena reageert op carnavalshit Van der Staaij

De 69-jarige Len Bruining moet lachen om het nummer. "Het is een logisch gevolg op de discussie rond dat Nashvillepamflet. Het is een hele domme tekst, maar het is wel waar”, grinnikt de Dussense. "Ik vraag me af of Van der Staaij gerealiseerd heeft wat hij ondertekende."

LEES OOK: 'Keesje van der Staaij, pak me dan van voor, van achter en van opzij', 2P's gaan er weer voor

'Echt bezopen!'

Een man van een jaar of zestig roept, zonder dat hij het lied gehoord heeft, dat hij het er niet mee eens is."Ik heb het niet gehoord en ik wil het ook niet horen. Ik hou niet van zulke vieze liedjes! Dat noemen ze dan tolerantie?! Iemand die tegen homoseksualiteit is, wordt niet getolereerd en dat vind ik pas echt bezopen!"

"Van der Staaij verdedigt zich door te zeggen dat hij het niet als politicus, maar als persoon heeft ondertekend", reageert een 26-jarige man uit Almkerk. "Hij probeerde zich er op die manier onderuit te praten. Maar als je zo'n belangrijke functie hebt, kun je niet ineens die bril afzetten en als persoon iets zeggen wat daar op slaat."

'Niet verkeerd'

Francien (68) uit Dussen vindt het niet kunnen dat er een lied gemaakt is over de SGP-frontman. "Ik ben het er beslist niet mee eens. Ik vind die wet (redactie: Nashvillepamflet) ook niet goed. Maar om Kees van der Staaij dan zo neer te zetten, daar ben ik het niet mee eens."









Ook de jongeman uit Almkerk vindt het nummer veel te ver gaan. "Ik denk dat je heel mensen beledigt met het lied. Het mag wel, maar je moet het niet doen. Je weet als je dit opneemt, dat er veel mensen over zullen vallen."

Arjan Jongkind uit Almkerk vindt het nummer 'niet verkeerd'. Hij zou het wel draaien. "Carnaval begint nu eigenlijk te vroeg."