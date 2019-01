Nog geen griepvrij voor Brabantse leerlingen,basisscholen bedenken andere oplossing bij zieke leraar

GEFFEN - Door de griepgolf moeten Brabantse basisscholen zich in allerlei bochten wringen om toch een meester of juf voor de klas te krijgen. Klassen zijn nog niet naar huis gestuurd, zoals in de Randstad het geval is. Vaak maakt de schooldirecteur of intern begeleider zijn of haar agenda vrij om les te geven of leerlingen worden verdeeld over andere klassen.

De verschillende scholen kunnen formeel een beroep doen op regionale invallerspoules. Maar nu de griep heerst zijn die vaak leeg, geven schooldirecteuren aan. Zowel bij de Wilakkers in Eindhoven als Villa Vlinderhof in Waalwijk werden de leerlingen deze week over andere klassen verdeeld. Beide scholen hebben in alle leerjaren twee of meer groepen, wat het verdelen makkelijker maakt.

Bij de Zonnesteen in Tilburg waren zelfs twee docenten ziek, in groep 4 en groep 8. Niet makkelijk voor de school voor speciaal onderwijs om vervanging te vinden dus ging de directeur of intern begeleider zelf voor de klas staan. De andere 18 leerlingen werden de ene dag verdeeld over andere klassen, een andere dag kwam een parttimer terug.

Parttimers

Directeur Natalie de Baat, interim-directeur van de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk had gehoopt dat er geen ziekmeldingen in de eerste week na de kerstvakantie zouden zijn, als iedereen lekker uitgerust was. Toch was donderdag de leraar in groep 8 ziek, een parttimer gaf er haar vrije dag voor op en kwam voor de klas staan.

Het zijn met name de kleine scholen die echt problemen hebben bij ziekmeldingen. Bij een grotere school is er bijna altijd wel een oplossing om te zorgen dat de leerlingen niet naar huis hoeven. Ad van der Heijden, directeur van basisschool de Wissel in Geffen: “We hebben 400 leerlingen en 33 man personeel, dat biedt flexibiliteit. Leraren hebben soms een duobaan, bij ziekte vragen we ze om in plaats van bijvoorbeeld vrijdag op dinsdag te werken. Verder hebben we een invalpoule, samen met andere scholen in de regio. Daar putten we allemaal uit bij grote griepgolven, dus dan kan het lastig worden.”

Directeur voor de klas

Bij basisschool Vuurvogel in Helmond gaat vaak de adjunct-directeur of de directeur voor de klas staan, vertelt directeur Marcel van Rijt. “We hebben bij een ziekmelding niet meteen een probleem, we hebben de formatie in het bestuur iets op kunnen rekken, dus wij kunnen de eerste noodopvang doen. Secundair doen we beroep op invallerspoule. Lesuitval zou echt een noodmaatregel zijn, dat is het laatste wat we willen.”