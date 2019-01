'Onzichtbare’ manager Tilburgse wietbende zwijgt voor de rechter

BREDA/SCHIPHOL - In de extra beveiligde zittingzaal op Schiphol is de rechtszaak begonnen tegen een Tilburgse wietbende. De zaak is bijzonder omdat een belangrijk bendelid bij de politie alles vertelde over de Tilburgse wietwereld. Maar dat pakte voor hem slecht uit: hij wordt sindsdien bedreigd en beveiligd en leeft al sinds 2012 ondergedoken met zijn gezin.

Daarom is zijn zaak maandag in de speciale zittingzaal tussen de start- en landingsbanden bij Schiphol. Alain S. is onzichtbaar voor de buitenwereld. Hij zit in een aparte ruimte van de rechtszaal, met zijn advocate. Alleen hun stemmen zijn te horen via de luidsprekers. De rechters en de twee officieren van justitie kunnen hem wél zien.

De rechtbankvoorzitter vroeg hoe het met hem is. “Ja, ik heb betere tijden gekend”, verzuchtte S.

Alain zegt weinig

Alain S. (49) was de manager van de bende en runde zo'n negen jaar lang wietkwekerijen in Tilburg en omgeving.

De rechtbank begon bij het begin van de zaak, in 2012. Alain werd toen bedreigd door de vermeende bendeleider Ton K. Alain was het beu en stapte naar de politie in Breda. “Ik moet hier iets aan doen, naar iemand die me kan helpen”, zei hij maandag in de rechtszaal. Hij had het ook over 'vluchten'. Bij de politie is toen opgeschreven dat Alain 'met de billen bloot wilde'. Zelf ontkende hij dat dat zijn woorden waren.

Veel vragen, weinig antwoorden

Toch wijst alles er op dat Alain uit de onderwereld wilde stappen. De rechtbankvoorzitter stelde diverse vragen maar Alain zei herhaaldelijk “Daar kan ik geen antwoord op geven.”

Toen de rechtbank vroeg naar zijn reeks aan belastende verklaringen tegen de andere verdachten herhaalde Alain dat hij ook daar geen antwoord op kon geven. “Dat is toch niet uit uw geheugen verdwenen?”, vroeg de rechter verbaasd. Alain wilde echt niks zeggen. Later komt dat, zei hij, bij het pleidooi. En dan vooral over wat er mis ging in deze zaak, kondigde hij aan. "Inhoudelijk op de zaak in gaan", wil hij vandaag niet.

De advocate zei dat ze er eigenlijk ook geen behoefte aan heeft om over te praten.

Tientallen kwekerijen

De rechter besloot toch alle beschuldigingen voor te gaan lezen. En vertelde wat de politie te weten is gekomen over hennepkwekerijen in Etten Leur, Alphen en Tilburg en omgeving.

"50, 60, 70 adressen, met namen", zei de rechtbankvoorzitter bladerend door het dikke dossier.

Werken in de wiet

Alain S. wordt ook verdacht van leiding geven aan een criminele organisatie en witwassen, tussen 2003 en 2012.

Hij zou er naar eigen zeggen 'goed van hebben geleefd'. 2000 tot 3000 euro per maand, soms meer. In negen jaar tijd verdiende hij zo'n 680.000 euro aan de wiet, vertelde hij bij de politie.

Alain zat al 246 dagen in voorarrest. Het OM komt maandagmiddag met een strafeis tegen hem.

Een tiental andere verdachten komt de komende weken voor de rechter. Het proces gaat ongeveer een maand duren, de uitspraak is eind maart.

(meer volgt)