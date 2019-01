‘Onzichtbare’ wiet-manager die met politie kletste hangt lichte celstraf boven het hoofd

BREDA/SCHIPHOL - De criminele spijtoptant Alain S. moet drie jaar de cel in, als het aan het OM ligt. De Tilburger verlinkte in 2012 de leden van een drugsbende bij de politie. Hij moet sinds die tijd een fikse tol betalen. Alain leeft ondergedoken met zijn vrouw en kinderen. De politie beschermt ze tegen wraak uit de Brabantse onderwereld

Alain was ongeveer negen jaar ‘bedrijfsleider’ bij een Tilburgse drugsbende en wordt verdacht van ‘bedrijfsmatige’ hennepteelt en witwassen. “Hij leefde van hennepgeld”, zei de officier van justitie maandag.

Maar hij bracht zichzelf in gevaar, verklaarde over de top van de drugswereld en leefde lang in een volstrekt isolement. Bovendien heeft hij veel moeten afzien met zijn vrouw en kinderen. Vandaar deze eis die zou betekenen dat S. nog maar kort (pakweg een dik jaar) de cel in moet. Hij zat al 246 dagen in voorarrest.

Opmerkelijk was dat de officier van justitie de rechters vroeg rekening te houden met de impact van een celstraf, voor iemand die toch in een getuigenbeschermingsprogramma zit.

Vrijwillig praten

Alain was in 2012 de onderwereld beu. Steeds als er een hennepkwekerij werd opgerold of leeggeroofd, moest hij daarvoor financieel opdraaien. In 2012 bedreigde zijn baas Ton K. hem met een pistool. Toen besloot Alain er uit te stappen. Hij deed aangifte en wilde wel meer vertellen. Maar hij hoefde niks in ruil voor zijn verklaringen, benadrukte het OM maandag. Er zijn ook geen toezeggingen gedaan of verwachtingen gewekt, in ruil voor informatie.

Alain S. besloot vrijwillig te praten, ook over zijn eigen criminele rol. Hij was een ‘spraakwaterval’, zo noemde een rechercheur hem. S. ‘wilde een nieuwe start’. Vanaf het eerste moment was duidelijk dat er geen kroongetuigenregeling zou komen. Alleen de bescherming heeft het OM op zich genomen uit een zorgplicht.

Tot op de dag van vandaag beveiligt ‘de overheid’ hem. “De dreiging is door S. zelf gecreëerd”. De verklaringen van Alain zijn ‘betrouwbaar’, zei de officier van justitie maandag.

Daarom was zijn zaak maandag in de speciale zittingzaal tussen de start- en landingsbanen bij Schiphol. Alain S. was onzichtbaar voor de buitenwereld. Hij zat in een aparte ruimte van de rechtszaal, met zijn advocate. Alleen hun stemmen waren te horen via de luidsprekers. De rechters en de twee officieren van justitie konden hem wél zien.

De rechtbankvoorzitter vroeg hoe het met hem is. “Ja, ik heb betere tijden gekend”, verzuchtte S.

Lees ook: De Tilburgse wietbende die een aardschok veroorzaakte in de boven- én onderwereld

Alain zegt weinig

De rechtbank begon bij het begin van de zaak, in 2012. Alain werd toen bedreigd door de vermeende bendeleider en verklaarde: “Ik moet hier iets aan doen, maar iemand die me kan helpen”, zei hij maandag in de rechtszaal. Hij had het ook over 'vluchten'. Bij de politie is toen opgeschreven dat Alain 'met de billen bloot wilde'. Zelf ontkende hij dat dat zijn woorden waren.

Veel vragen, weinig antwoorden

De rechtbankvoorzitter stelde diverse vragen maar Alain zei herhaaldelijk: “Daar kan ik geen antwoord op geven.”

Toen de rechtbank vroeg naar zijn reeks aan belastende verklaringen tegen de andere verdachten herhaalde Alain dat hij ook daar geen antwoord op kon geven. “Dat is toch niet uit uw geheugen verdwenen?", vroeg de rechter verbaasd. Alain wilde echt niks zeggen. Later komt dat, zei hij, bij het pleidooi. En dan vooral over wat er mis ging in deze zaak, kondigde hij aan. 'Inhoudelijk op de zaak in gaan' wil hij vandaag niet. En ook zijn advocate gaf aan eigenlijk geen behoefte te hebben om erover te praten.

'Goed van geleefd'

De rechter besloot toch alle beschuldigingen voor te lezen. Ook werd duidelijk wat de politie te weten is gekomen over hennepkwekerijen in Etten Leur, Alphen en Tilburg en omgeving. "50, 60, 70 adressen, met namen", zei de rechtbankvoorzitter bladerend door het dikke dossier.

Hij zou er naar eigen zeggen 'goed van hebben geleefd'. Zijn inkomen: 2000 tot 3000 euro per maand, soms meer. In negen jaar tijd verdiende hij zo'n 680.000 euro aan de wiet, vertelde hij bij de politie.

Veel gezegd, maar geen kroongetuige

Een officiële kroongetuige is hij nooit geworden. Dinsdag komt zijn advocate aan het woord en ze heeft al aangekondigd met kritiek te komen op de hele gang van zaken.

Een tiental andere verdachten komt de komende weken nog voor de rechter. Het gaat om de leiders, elektriciens, helpers en een makelaar.

Het proces gaat ongeveer een maand duren, de uitspraak is eind maart.