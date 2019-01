Deel dit artikel:













Waterschade enorm bij Basic-Fit in Tilburg na geklapte leidingen, sportschool voorlopig dicht Wateroverlast in de sportschool van Basic-Fit (Foto: Toby de Kort)

TILBURG - Het gaat nog zeker één a twee weken duren voordat er weer gesport kan worden bij Basic-Fit in de Heuvelpoort in Tilburg. Bij de sportschool klapten maandagmiddag meerdere waterleidingen waardoor het pand onder water werd gezet. De schade is enorm.

Geschreven door Robert te Veele

Volgens een woordvoerder van Basic-Fit zijn alle gebruikers van de sportschool inmiddels op de hoogte gebracht van de noodgedwongen tijdelijke sluiting. Klanten kunnen op andere locaties terecht. Hoofdleiding

De lekkage ontstond maandag rond kwart over vier. Er zou een hoofdleiding van de sprinklerinstallatie kapot zijn gesprongen. Binnen no-time stonden mensen in de sportschool tot boven hun enkels in het water. Ook fastfoodrestaurant Burgerking en City Sauna ondervonden grote problemen. LEES OOK: Flinke waterschade in centrum Tilburg, bedrijven staan blank en zijn afgesloten van gas en stroom Brabant Water heeft de lekkende hoofdleiding hersteld. De brandweer heeft het gebouw leeggepompt. Basic-Fit gaat dinsdag om de tafel met de verzekeraar om de hoogte van de schade te bepalen en de sportschool te herstellen.