'Het is één grote massahysterie', angst voor gele hesjes groeit onder vrachtwagenchauffeurs

OSSENDRECHT - De angst voor de 'gele hesjes' groeit onder Brabantse vrachtwagenchauffeurs. Afgelopen weekend ging het nog flink mis. Toen werd een gele hesjes-betoger doodgereden tussen Maastricht en Luijk. De gele hesjes blokkeren op verschillende plekken in België en Frankrijk de weg. En dat is geen pretje voor truckers die hen moeten passeren. 'Het zijn complete idioten.'

Eén van de bedrijven die de Franse grens over moet, is Dogmeat uit Ossendrecht. Een vrouwelijke chauffeur heeft bij de grens twee heftige incidenten meegemaakt.

'Dertig mongolen om auto'

"Er kwamen dertig van die mongolen om haar auto heen staan", vertelt haar baas, Henk Versluijs. "Nou dan heb je het als vrouw zijnde erg benauwd. Het zijn complete idioten. Het is natuurlijk één grote massahysterie."

Volgens Versluijs is de vrouw enorm geschrokken. "Ze was heel erg bang. De betogers wilden de deur van haar cabine opentrekken. Toen heeft ze de politie gebeld en die hebben haar toen ontzet. Ze was echt dolblij toen de politie kwam."

In de gaten houden

Toch hebben niet alle transportbedrijven last van de betogers. "Ja, we zijn weleens langs ze gereden, maar dan blokkeerden ze de weg niet", reageert een woordvoerder van een Breda's transportbedrijf. "Het speelt zich ook vooral af in de weekenden, als onze chauffeurs vrij zijn. Als wij in de gaten krijgen dat het ergens is adviseren we ze om te rijden om ergens anders de grens over te gaan. We hebben nauw contact met een transportorganisatie die alles in de gaten houdt."

De man denkt dat het allemaal incidenten zijn. "Het is wel echt bedrijfsafhankelijk. Als je vaak op die routes rijdt, is het misschien anders." Ook de chauffeurs van transportbedrijf Jan de Rijk uit Roosendaal hebben geen last van de betogers. "Wij ondervinden geen hinder", aldus directeur Sebstiaan Scholte.

'Wij gaan de grens niet meer over'

Voorlopig blijven de vrachtwagens van Dogmeat uit de buurt van de Franse grens. "Ik ga mijn Franse klanten mailen dat ze het bij een Belgische klant uit de buurt mogen ophalen. Want wij komen de grens niet meer over. Dat gaan we écht niet meer doen."

Los van de veiligheid van de chauffeur, is Versluijs ook bang voor mogelijk schade. "Ik heb er geen zin dat ze deuken in mijn auto slaan. Daar ben ik me niet voor kapot aan het werken."