Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dertig maanden cel geëist tegen man die zijn vader wilde vermoorden: 'Een groot zwart gat' Het personeel en bewoners van De Hazelaar sloten zich op en de politie wist de verdachte uiteindelijk te overmeesteren. Foto: Toby de Kort De verdachte wordt aangehouden. (Foto: Toby de Kort)

TILBURG - De 31-jarige man die vorig jaar in zorgcentrum De Hazelaar in Tilburg zijn vader wilde vermoorden moet, als het aan justitie ligt, voor dertig maanden de cel in. Dat bleek dinsdag in de rechtbank van Breda. De man wist bij het wisselen van de avond- en nachtploeg het verzorgingstehuis binnen te komen en zwaaide daar met een mes.

Geschreven door Daisy Schalkens

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat er gehandeld is zonder voorbedachte rade. Ze rekent het de man zwaar aan dat hij in mei van het vorig jaar voor zoveel paniek heeft gezorgd. De officier van justitie eiste dinsdag dertig maanden celstraf waarvan tien maanden voorwaardelijk. De verdachte zelf zegt dat hij zich niets meer kan herinneren van de avond. "Het is een groot zwart gat", vertelde de man dinsdag in de rechtbank Breda. De enige heldere situatie was voor hem het moment dat er bij zijn arrestatie pepperspray werd gebruikt. 'Hij weet niet hoe machteloos ik me voelde'

Uit diverse verklaringen bleek dinsdag dat het personeel ontzettend is geschrokken door de actie van de verdachte. Een 22-jarige vrouw heeft de verdachte die avond voorbij zien komen. "Hij weet niet hoe machteloos ik mezelf voelde", vertelde de vrouw. Ze durft niet alleen te zijn en kan nog steeds niet normaal werken. In de rechtbank zei de verdachte dat hij snapt dat het personeel bang is geweest. "Dat zou ik zelf ook zijn als er zoiets zou gebeuren", zei de man.



LEES OOK: Paniek in verzorgingshuis: man (30) met mes dringt binnen, medewerkers en bewoners sluiten zich op Personeel en bewoners opgesloten

De 31-jarige man uit Goirle zou op zondagavond 20 mei 2018 met een mes het zorgcentrum De Hazelaar in Tilburg zijn binnengeslopen. Dat gebeurde zo rond elf uur 's avonds. In het verzorgingstehuis aan de Doctor Eijgenraamstraat brak paniek uit toen de verdachte daar schreeuwend door de gangen liep. Met het mes zou hij in muren en ramen hebben gestoken. Het personeel en de bewoners sloten zich op in een ruimte om zich zo in veiligheid te brengen.