Dertig maanden cel geëist tegen man die zijn vader wilde vermoorden: 'Ik weet niks meer'

TILBURG - De 31-jarige man die vorig jaar in zorgcentrum De Hazelaar in Tilburg zijn vader wilde vermoorden moet, als het aan justitie ligt, 2,5 jaar de cel in. Dat bleek dinsdag in de rechtbank van Breda. De man wist bij het wisselen van de avond- en nachtploeg het verzorgingstehuis binnen te komen en zwaaide daar met een mes. Dat zorgde voor veel paniek onder het personeel en de bewoners.

De grote vraag tijdens deze zaak is hoe het zover kon komen dat de verdachte zijn vader wilde vermoorden. De man heeft namelijk geen strafblad en in zijn omgeving staat hij ook niet bekend als een agressief persoon. Of we ooit een antwoord gaan krijgen op deze vraag is onduidelijk. De verdachte weet zich namelijk niets meer te herinneren van de avond. "Het is één groot zwart gat. Ik weet mezelf niets meer te herinneren. Het enige dat ik nog weet is dat er pepperspray is gebruikt door de politie".



Misbruik in jeugd

De man heeft wel iets gezegd over een mogelijke reden voor zijn daden. Hij zou als kind zowel fysiek als seksueel misbruikt zijn door zijn vader die alcoholproblemen had. Dit alles begon nadat zijn moeder was overleden. De man zou zo boos zijn op zijn vader omdat die er niet voor hem en zijn broer was na het overlijden van hun moeder. Hij had geen rust in zijn hoofd totdat zijn vader er niet meer zou zijn. Dit heeft hij na zijn arrestatie gezegd in de politie-auto. Dus niet tijdens een officieel verhoor. Maar ook hier weet hij zich niets meer van te herinneren, zo bleek dinsdag in de rechtbank in Breda.

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de man handelde zonder voorbedachte rade. Ze rekent het de man zwaar aan dat hij in mei vorig jaar voor zoveel paniek in het verzorgingshuis heeft gezorgd. De officier van justitie eiste dinsdag dertig maanden celstraf waarvan tien maanden voorwaardelijk.









'Hij weet niet hoe machteloos ik me voelde'

Tijdens de rechtszaak dinsdag werden ook verschillende slachtofferverklaringen voorgelezen. Daaruit bleek dat het personeel ontzettend is geschrokken van de actie van de verdachte. Zo ook een 22-jarige vrouw die in het verzorgingshuis werkt en de verdachte die avond voorbij zag komen. Ze heeft uiteindelijk zichzelf opgesloten in de wc en daar de politie gebeld.

"Hij weet niet hoe machteloos ik mezelf voelde", vertelde de vrouw. Ze durft nu niet meer alleen te zijn en kan nog steeds niet normaal werken. In de rechtbank zei de verdachte dat hij snapt dat het personeel bang is geweest. "Dat zou ik zelf ook zijn als er zoiets zou gebeuren", zei hij.

Spijt

De 31-jarige man uit Goirle zei dinsdag meerdere keren dat hij ontzettend veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. "Ik ken mezelf zo niet en vraag mezelf af waarom ik dit heb gedaan?" In politieverslagen heeft de man kunnen lezen wat hij heeft gedaan. "Daar ben ik erg van geschrokken. Ik kan het ook nog niet aan om de bewakingsbeelden van die avond te bekijken."

De verdachte zit in therapie bij de GGZ om de trauma's uit zijn jeugd te verwerken en zulke dingen in de toekomst te voorkomen. "Ik wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat zoiets als dit nooit meer zal gebeuren".