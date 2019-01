'Tilburgse wietmanager krijgt geen eerlijk proces'

BREDA/SCHIPHOL - De Tilburgse wietmanager Alain S. die uitgebreid met de politie praatte, moet vrijuit gaan. Want het OM heeft hem valse beloftes gedaan in ruil voor informatie. Dat zegt zijn advocate.

Mariëlle van Essen vindt dat Alain S. een oneerlijk proces heeft. Ze zei dat tijdens haar pleidooi in de extra beveiligde zittingzaal op Schiphol. Het proces is niet in Breda omdat Alain wordt bedreigd vanuit de onderwereld en niet gezien wil worden. Hij zit in een afgeschermde ruimte.

Tegen de Tilburger (49) is maandag drie jaar geëist vanwege deelname aan een criminele organisatie, witwassen en hennephandel. Volgens S. deed hij zijn verhaal bij de politie omdat hem een nieuwe start en identiteit in het buitenland was toegezegd.

De officier van justitie zei maandag dat er geen deal was en dat Alain ook geen kroongetuige was. "Dus we moeten al zijn verklaringen geloven, maar als hij praat over een deal is dat onzin?", vroeg Van Essen de rechters. Volgens Van Essen heeft het OM talloze "wettelijke voorschriften geschonden''.

Haar pleidooi duurt de hele dag. De komende weken komen nog meer dan tien verdachten voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De uitspraak is op 28 maart.