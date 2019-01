Jeugd van Tegenwoordig en Bizzey op Paaspop, kaartverkoop begint zaterdag

SCHIJNDEL - De Jeugd van Tegenwoordig, Ellen ten Damme, Bizzey, Comeback Kid, De Staat en Kraantje Pappie. Ze zijn er allemaal bij, wanneer in april Paaspop wordt gehouden. In Schijndel en voor de 45e keer alweer.

De kaartverkoop, met of zonder campingplaats, begint zaterdag om 10.00 uur. Voor jongeren zijn zelfs kortingsacties op weekendtickets in de aanbieding.



Ook Kovacs van de partij

In november werd al bekend dat onder anderen Oscar And The Wolf, Passenger, Scooter, Charly Lownoise&@Mental Theo, Douwe Bob, Kovacs uit Eindhoven, Ilse DeLange, Claw Boys Claw en Lukas Graham ook van de partij zullen zijn.



LEES OOK: Eerste namen Paaspop bekend: Passenger, Oscar And The Wolf, Scooter

Paaspop biedt al jaren uiteraard meer dan muziek alleen. Op het programma staat zelfs The Love Boat, geënt op de gelijknamige succesvolle tv-serie van eind jaren zeventig. Iedereen, van welke geaardheid dan ook, kan hier zichzelf zijn, zo meldt de organisatie.

De volledige line-up is te vinden op de Facebookpagina van het festival. Paaspop vindt plaats in Schijndel van 19 tot en met 21 april.