Overvallers van huis in Tilburg komen niet ver, auto total loss gereden op N65

OISTERWIJK - De twee mannen die een huis overvielen op de Baden Powelllaan in Tilburg zijn niet ver gekomen. Op de N65 ter hoogte van Oisterwijk botsten ze dinsdagnacht rond drie uur op de paal van een verkeerslicht. De 25-jarige bijrijder werd aangehouden. Hij zat gewond op de grond naast de auto. Een getuige zag de bestuurder na de crash vluchten richting Oisterwijk.

De mannen hadden dinsdagnacht rond halfeen met een mes een huis overvallen in Tilburg. Er waren meerdere bewoners thuis toen de mannen met bedekte gezichten het huis binnendrongen.

Vermoedelijk onder invloed

Ze vernielden de deur en richtten een ravage aan in de gang van het huis. Volgens een buurtbewoner is er ook een worsteling geweest tussen de bewoners en de overvallers. De bewoners moesten de sleutel van hun Volkswagen Polo afgeven waarna de overvallers daarmee wegreden. Niemand raakte gewond.

De aangehouden bijrijder klaagde na de botsing over pijn in zijn nek. Hij was vermoedelijk onder invloed van alcohol. "In de auto lagen allerlei restanten van alcoholische versnaperingen", aldus politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. "We roepen de medeverdachte op zich te melden. We komen toch wel bij hem uit."

Herkend

Een van de slachtoffers van de woningoverval aan de Baden Powelllaan in Tilburg van dinsdagnacht heeft de stem herkend van een van de daders. Dat vertelde hij woensdagochtend aan Omroep Brabant.

Volgens de 22-jarige man waren de twee daders er specifiek op uit om hem te pakken. “Ze stonden op de deur te rammen en hadden messen bij zich. Ze waren vermomd met sjaals en mutsen, maar ik herkende meteen de stem van een oude vriend van me. Ze riepen: ‘Je hebt me genaaid! We willen de autosleutels!’.”