'Bruikbare tips' rondom gevaarlijke drugsdumpingen in Eindhovense woonwijk

EINDHOVEN - De politie heeft nieuwe, bruikbare tips gekregen rondom de drugsdumpingen aan de Offenbachlaan van oktober vorig jaar. In totaal kreeg de politie negen tips nadat er in Opsporing Verzocht beelden werden getoond van de mogelijke daders van de dumpingen.

De politie noemt de tips 'goed nieuws'. Het onderzoeksteam is er volop mee bezig, laat de politie weten.

LEES OOK: Wie herkent drugsdumpers Eindhoven? Mannen zetten vrachtwagen vol afval in brand

Op de nieuwe beelden is te zien hoe verschillende mannen twee witte vrachtwagentjes volladen in Urk, Flevoland. Dezelfde mannen zijn waarschijnlijk ook gezien in Eindhoven, toen een van de vrachtwagentjes vol met chemisch drugsafval in brand is gestoken. Dat zorgde voor een levensgevaarlijke situatie in de woonwijk.

De politie is op zoek naar getuigen of mensen die de mannen op de beelden herkennen.