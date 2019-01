Anne zag haar auto afbranden, 'Je denkt: in een dorp gebeurt zoiets niet'

De auto's zijn meteen na de brand weggesleept. De volgende ochtend zijn op de parkeerplaats aan de Hogewerf alleen nog vier zwartgeblakerde plekken te zien. Anne wil om privacyredenen haar achternaam liever niet noemen. Als ze een kijkje neemt, vindt ze het 'best grof' wat ze ziet: "Nu zie je pas echt wat voor rotzooi zo'n brand geeft."

Anne is helaas niet de enige. Eerder deze week was het een paar keer raak in Deurne. Het aantal autobranden is vorig jaar met een kwart toegenomen.

Verloren zaak

Rond half zes woensdagochtend werd Anne wakker van twee harde knallen: "Dat vertrouwde ik niet helemaal. Dus ik keek uit het raam en zag de brand. Ik heb meteen 112 gebeld. Toen liep ik naar beneden en zag ik dat ook mijn auto in brand stond. De brandweer was er snel, maar ik zag dat m'n auto niet te redden was, dat het een verloren zaak was."

Vermoedelijk is de brand is aangestoken. Anne is teleurgesteld: "Iedereen werkt hard voor z'n spullen. Er zijn ook twee bussen vernield van mensen die daarmee moeten werken, die daar afhankelijk van zijn. De impact op slachtoffers is groot. Dan denk ik: zie je wel wat je aanricht?"

Voor Anne is de brand niet goed voor haar vertrouwen: "Je woont in een dorp en je denkt: zulke dingen gebeuren hier niet en dan gebeurt het toch."

In Wouw brandden woensdagochtend vier auto's uit, waaronder die van Anne

Geen vervoer

Anne heeft een baan en daarnaast studeert ze. Dat haar auto is verwoest, betekent dat ze geen vervoer heeft naar haar werk en naar school. "Ik moet maar aan mensen vragen of ik even hun auto mag lenen. Heel onpraktisch."

Toch kan ze het, de ochtend na de brand, wel meteen relativeren: "Het is een auto, het is vervangbaar. Ik probeer het maar positief te bekijken." Anne heeft een uitgebreide autoverzekering: "Maar ik geloof het pas als de verzekering op papier toezegt dat ik inderdaad m'n geld terug ga krijgen."

Voor de pyromaan heeft Anne nog wel een boodschap: "Probeer hulp te zoeken."