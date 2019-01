Man uit Sint Willebrord bedreigt agenten als ze hem vragen 2200 euro boete te betalen

SINT WILLEBRORD - Surveillerende agenten hadden woensdagochtend flink te stellen met een 26-jarige man uit Sint Willebrord. Ze wilden een openstaande boete bij de man innen, maar dat liep uit in een belediging en bedreiging van de politiemannen. De verdachte is aangehouden.

De man had nog voor ruim 2200 euro aan boetes openstaan. De agenten zagen de man in de Poppestraat in Sint Willebrord in zijn auto rijden. Ze gingen hem achterna en zette de automobilist aan de kant.

Boos

De Willebrorder werd erg kwaad en ging beledigde en bedreigde de agenten. Toen hij na zijn aanhouding in de politiebus werd gezet, spuugde hij de ramen onder.

De auto van de man is opgetakeld. De verdachte zit nog vast en wordt gehoord.