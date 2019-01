Politiek schrikt zich kapot van instortingsgevaar Merwedebrug in 2016

SLEEUWIJK - Het nieuws dat de Merwedebrug in 2016 bijna was ingestort doet in de politiek alle alarmbellen afgaan. ChristenUnie-politicus Hermen Vreugdenhil is zich donderdagochtend 'kapot geschokken': "De koude rillingen gaan over mijn rug."

"Het is altijd wel een gevoel dat mij bij is blijven hangen", vertelt Vreugdenhil tegen Omroep Brabant. Hij doelt op het besluit dat werd genomen na de ontdekking van de haarscheurtjes. Meteen werd al het vervoer waar de overheid verantwoordelijk voor is, zoals het busvervoer, verboden nog over de brug te rijden.

'Er is echt iets aan de hand'

"Dit terwijl vrachtwagen gewoon hun overtocht kon maken zonder dat daar op werd gecontroleerd. Toen vroegen we ons al af dat als je zo'n draconisch besluit neemt, er echt iets aan de hand moet zijn." De politicus stelt dat het echte risico nooit boven tafel is gekomen. "Ik wil nu dat de onderste steen boven komt."

LEES OOK: 'Merwedebrug in 2016 bijna ingestort, ramp zou zo groot zijn geweest als Morandibrug in Genua'

Uit onderzoek van adviesbureau Berenschot blijkt dat de Merwedebrug er vier jaar geleden ontzettend slecht voor stond. Hoogleraren van de TU in Delft stellen in 1Vandaag dat de brug in 2016 nog een een levensduur van zes dagen had en een ramp zoals met de Morandibrug in het Italiaanse Genua had kunnen gebeuren.

Andere bruggen

Vreugdenhil maakt zich nu zorgen om een hoop andere bruggen in Brabant, zoals de Moerdijkbrug en de brug bij Hank. "Want hoe staat het daar mee? Zijn de controles wel goed uitgevoerd?"

Naast de veiligheidsrisico's speelt ook mee dat veel bedrijven in de regio schade hebben geleden door het verbod. "De afsluiting van de Merwedebrug voor zwaar verkeer zorgde voor veel kosten bij ondernemers in de regio.

Schadevergoeding

De meeste bedrijven hebben die kosten nooit vergoed gekregen, omdat Rijkswaterstaat volgens eigen zeggen overvallen zou zijn door de brugproblemen", legt Vreugdenhil uit. "Als blijkt dat Rijkswaterstaat inderdaad slechte controles heeft uitgevoerd, dan hebben de getroffen ondernemers ook recht op vergoeding van hun schade."

LEES OOK: Merwedebrug kostte transportsector minimaal 33 miljoen euro; ‘bedrijven merken gevolgen pas in 2017’

Vreugdenhil: "Nog altijd hebben veel mensen vragen over wat Rijkswaterstaat aan informatie achter heeft gehouden, wat uiteindelijk forse consequenties heeft gehad voor de veiligheid en de schade in de regio." De politicus wil dan ook een onafhankelijk onderzoek en heeft al contact gehad zijn collega's in de Tweede Kamer. Ook gaat hij vragen stellen in provinciale staten.