Transportsector: Het leed was niet te overzien als de Merwedebrug zou zijn ingestort

"Natuurlijk krap je je weleens achter de oren als je de brug oprijdt. Maar als je elke dag bang bent dat er een ramp kan gebeuren zoals met de Morandibrug in het Italiaanse Genua, dan kun je beter thuis blijven." De chauffeurs van Blaauw Transport zullen er dan ook niet anderhalf uur voor omrijden.

Duurt te lang

Blaaauw vindt het wel erg lang duren voordat de oude Merwedebrug wordt vervangen door een nieuwe. Dat is volgens planning pas in 2030. "Er gebeurt al veel te lang niets. Veertig jaar geleden was al duidelijk dat de burg elke drie seconden een klap krijgt van veertig ton." Hij noemt het ronduit knullig als Rijkswaterstaat niet zou hebben geweten dat de brug er zo slecht voorstond dat ie zou kunnen instorten.

Henk Adriaanse van Adriaanse Transport uit Raamsdonksveer schrok enorm toen hij donderdag het nieuws hoorde. "Het leed was niet te overzien als de brug daadwerkelijk was ingestort."

Slechte staat

Hij wist dat de brug in een slechte staat was. "Maar zo slecht had ik het ook niet kunnen bevroeden. Achteraf ben ik blij dat de brug in 2016 verstevigd is. Ook al waren we er destijds minder blij mee, omdat we toen veel moesten omrijden."

Een schadevergoeding voor de periode dat de brug dicht was denken de transportondernemers niet te krijgen. Ook niet als nu opeens blijkt dat Rijkswaterstaat het boete kleed aantrekt. "Ik ben er destijds mee opgehouden om aannemelijk te maken hoe groot de schade is. Het kost gewoon te veel tijd", aldus Adriaan Blaauw.

'Je kunt het niet bevatten'

Vrachtwagenchauffeurs bij wegrestaurant Napoleon in Hank zijn minder onder de indruk van het nieuws, maar noemen de toestand rond de brug wel zorgwekkend.. "Ik had niet gedacht dat zoiets in Nederland kan gebeuren", zegt een chauffeur. Hij krijgt bijval van een collega: "Aan een noodlot ontsnappen is misschien wel een groot woord, maar je kunt het niet bevatten als het mis gaat."

Andere doorgewinterde truckers reageren gelaten. "Als het werkelijk zo was geweest dat de brug op instorten stond dan hadden ze de luxe wagens er ook niet meer overheen laten gaan. Ik heb twijfels bij de deskundigheid en waarheid van het rapport dat gemaakt is", aldus een chauffeur. "Dat doet mij echt niets. Ze zeggen wel wat meer. Dan denk ik: lul maar een eind weg. Zie het vanzelf wel als het zover komt."