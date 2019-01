Deel dit artikel:













Vijf mensen opgepakt voor stelen van AED's AED (Archieffoto)

BREDA - De politie heeft deze week vijf personen aangehouden voor de diefstal of heling van verschillende AED’s in de omgeving van Etten-Leur en Breda. De verdachten zijn na verhoor vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak.

Geschreven door Femke de Jong

De politie deed de afgelopen weken onderzoek naar verschillende diefstallen van AED’s in de regio. Daarbij kwamen de verdachten in beeld. Het gaat om vier mannen en een vrouw uit Breda en omgeving. Een aantal AED’s zijn teruggevonden. Hoeveel precies wil de politie niet zeggen in verband met het onderzoek dat nog loopt. MEES OOK: Edwin overleefde hartaanval dankzij defibrillator maar dieven stelen steeds meer van die apparaten AED’s hangen in het publieke domein om mensenlevens te redden. Dieven stelen ze om ze te verkopen.