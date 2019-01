Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Joost verzacht fileleed door gratis lunch uit te delen op A2 Joost van Hamont deelt zijn broodjes uit in de file.

DEN BOSCH - Joost van Hamont, eigenaar van twee Bakker Bart-winkels, was onderweg naar een klant om een lunch te bezorgen. Hij kwam vast te staan in de file op de A2. Toen hij zich realiseerde dat hij nooit op tijd zou komen bij zijn klant, besloot hij zijn lotgenoten in de file blij te maken met de lunch.

Geschreven door Marlou van den Broek

“De weg was volledig afgesloten, dus ik stond al een tijd stil. Ik zou veel te laat aankomen bij die klant. Ik werk ook met verse producten, dus de klant had uiteindelijk niks meer aan de lunch. Met die klant heb ik toen dus afgesproken dat ik het maar weg zou geven, anders moest ik het weggooien”, vertelt Van Hamont. Uiteindelijk stond hij bijna twee uur vast in de file. Jolanda Verbeek stond er op dat moment ook in. Ze baalde dat ze in de file stond, totdat ze Van Hamont met broodjes buiten zag staan. “Hij haalde al het eten uit zijn auto. Uiteindelijk heeft hij zo’n vijfentwintig mensen blij gemaakt met een lunch”, vertelt Verbeek. “Toch nog een lichtpuntje in de file!” LEES OOK: 'Losgeschoten aanhanger kwam recht op ons af', Jeroen uit Waalwijk komt goed weg op A2